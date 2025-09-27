Las personas sin hogar alojadas en centros gallegos se disparan en los dos últimos años
En la comunidad gallega existen un total de 1.649 plazas disponibles, con una ocupación del 85%, según el INE
El número de personas sin hogar atendidas en centros de la comunidad gallega creció el pasado año, si bien también lo hicieron las plazas en alojamientos preparados para acogerlas. El número de puestos disponibles en la red asistencial se situó en Galicia en 1.649, un 34% más que en 2022. Así lo recoge la última Encuesta de centros y servicios de atención a personas sin hogar 2024, del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se publica bianualmente.
A estas plazas solo pueden acceder mayores de edad. La tasa media de ocupación se situó, así las cosas, en un 85,5%, lo que se traduce en que se utilizaron alrededor de 1.410 cada día. Más allá de la ampliación de los recursos disponibles, esto supone también un notable aumento en la ocupación de los puestos, con un incremento del 40%.
Las mujeres representan el 28,5% de las personas sin hogar que acudieron a un alojamiento para ser acogidas, por lo que se percibe un pequeño descenso con respecto a hace dos años, cuando alcanzaban el 32,2%.
A nivel estatal, una media de 33.758 personas se alojaron diariamente en 2024 en centros de atención a personas sin hogar, lo que se traduce en incremento del 55,7 %, una subida más acentuada que en Galicia.
La red de centros de atención a personas sin hogar está compuesta por 1.375 instalaciones, si bien el INE no desgrana el reparto por comunidades. De este total de centros, el 26,1 % atendió exclusivamente a personas inmigrantes en situación de sinhogarismo, el 7,4 % a mujeres víctimas de violencia de género y el 66,5 % restante no estaba especializado o atendía a otros colectivos.
Los comedores
Algunos de estos centros cuentan, además, con servicio de comedor, proporcionando desayunos, comidas y cenas. En todo el Estado son 514 los centros que contaban el año pasado con esta opción. De ellos, el INE no especifica cuantos están en Galicia, si bien detalla que en la comunidad se ofrecen 2.232 plazas diarias de comedor, de las 27.102 que hay en España.
El número de servicios de comida asciende, de media, a 4.510 diarios solo en la comunidad gallega. A nivel estatal, esta cantidad se situó en los 70.343 servicios, lo que se traduce en un 36,9% más que en 2022.
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo
- El huracán Gabrielle apunta ahora al suroeste peninsular: qué se espera en Galicia
- La tarea imposible de alquilar en Galicia: hasta 30 candidatos para conseguir una habitación
- Galicia mira al Atlántico pendiente del rumbo incierto del huracán Gabrielle
- Segunda pérdida que sufre el Gobierno de Lugo en los últimos meses: fallece Pablo Permuy