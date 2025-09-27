Las personas sin hogar alojadas en centros gallegos se disparan en los dos últimos años

El número de personas sin hogar atendidas en centros de la comunidad gallega creció el pasado año, si bien también lo hicieron las plazas en alojamientos preparados para acogerlas. El número de puestos disponibles en la red asistencial se situó en Galicia en 1.649, un 34% más que en 2022. Así lo recoge la última Encuesta de centros y servicios de atención a personas sin hogar 2024, del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se publica bianualmente.

A estas plazas solo pueden acceder mayores de edad. La tasa media de ocupación se situó, así las cosas, en un 85,5%, lo que se traduce en que se utilizaron alrededor de 1.410 cada día. Más allá de la ampliación de los recursos disponibles, esto supone también un notable aumento en la ocupación de los puestos, con un incremento del 40%.

Las mujeres representan el 28,5% de las personas sin hogar que acudieron a un alojamiento para ser acogidas, por lo que se percibe un pequeño descenso con respecto a hace dos años, cuando alcanzaban el 32,2%.

A nivel estatal, una media de 33.758 personas se alojaron diariamente en 2024 en centros de atención a personas sin hogar, lo que se traduce en incremento del 55,7 %, una subida más acentuada que en Galicia.

La red de centros de atención a personas sin hogar está compuesta por 1.375 instalaciones, si bien el INE no desgrana el reparto por comunidades. De este total de centros, el 26,1 % atendió exclusivamente a personas inmigrantes en situación de sinhogarismo, el 7,4 % a mujeres víctimas de violencia de género y el 66,5 % restante no estaba especializado o atendía a otros colectivos.

Los comedores

Algunos de estos centros cuentan, además, con servicio de comedor, proporcionando desayunos, comidas y cenas. En todo el Estado son 514 los centros que contaban el año pasado con esta opción. De ellos, el INE no especifica cuantos están en Galicia, si bien detalla que en la comunidad se ofrecen 2.232 plazas diarias de comedor, de las 27.102 que hay en España.

El número de servicios de comida asciende, de media, a 4.510 diarios solo en la comunidad gallega. A nivel estatal, esta cantidad se situó en los 70.343 servicios, lo que se traduce en un 36,9% más que en 2022.