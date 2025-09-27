"Vox es la salvación": vandalizan otra vez la sede del PSOE en Lugo, que alerta de la escalada de violencia política

La sede del PSOE de Lugo ha sido objeto este sábado de un nuevo acto vandálico, con varias pintadas con mensajes que apelan a la ultraderecha, unos hechos que los socialistas han condenado, al tiempo que alertan de una "escalada de violencia política". De este modo, en un comunicado, el PSOE provincial de Lugo ha denunciado con "absoluta rotundidad" este nuevo ataque, registrado pocos días después de la anterior pintada que apareció en el edificio.

Según indican, en esta ocasión, los autores extendieron las pintadas también a los bajos comerciales situados al lado de la sede, lo que provoca un "perjuicio directo" a los vecinos y supone un "salto cualitativo en la gravedad de los hechos".

El PSOE denuncia que las nuevas inscripciones muestran un contenido "mucho más grave" que el de la semana pasada, con mensajes que apelan abiertamente al "fascismo y a la ultraderecha". "Vox es la salvación", "Vota Vox 2027", "Perros" o "Falange", indican las pintadas que, según el PSOE, "se convierten en un ataque directo a la democracia y en un nuevo intento deliberado de sembrar el odio, intimidación y división social".

Condenamos con absoluta firmeza o novo atentado acontecido na nosa sede provincial, apenas uns días despois do anterior ataque.



As novas pintadas amosan un contido moito máis grave ca o da semana pasada, con mensaxes que apelan abertamente ao fascismo e á ultradereita. (1/4) pic.twitter.com/gxjHyhf0vI — PSdeG-PSOE Provincial Lugo (@PsoeLugo) September 27, 2025

Los socialistas consideran que tiene lugar "una escalda intolerable de violencia política y de odio", que "no solo pretende agredir al PSOE como organización, sino poner en cuestión los principios básicos de la democracia, la convivencia y la libertad de expresión, afectando, además, a la vida cotidiana de la ciudadanía".

"Ataques reiterados"

La vicesecretaria general y responsable de Organización del partido en la provincia, Pilar García Porto, ha advertido de que lo que se viven son "ataques reiterados contra un partido democrático de gobierno, con más de 140 años de historia al servicio de la sociedad". Porto sostiene que la "reiteración de estos hechos muestra un patrón organizado de violencia política". "No es una casualidad ni un hecho aislado: se trata de una estrategia de odio alentada por la extrema derecha, que busca normalizar la crispación y la intolerancia y que rechazamos con total firmeza", ha manifestado.

El PSdeG, que crítica la "cobardía" de que quien lleva a cabo estos hechos, ha avanzado que adoptará las medidas legales correspondientes y trasladará lo sucedido a las autoridades competentes. "Estamos ante un atentado inaceptable en un estado democrático, y no se puede tolerar ni un solo ataque más basado en el odio y la intolerancia", concluye el PSOE.