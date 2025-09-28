Decenas de gallegos atrapados en Fuerteventura a causa de un dron

Decenas de ciudadanos gallegos permanecen a estas horas atrapados en el aeropuerto de Fuerteventura. Según indican, la presencia de un dron en una de las playas lindantes obligó a desviar el vuelo que, con salida en Santiago de Compostela, iba a aterrizar esta mañana en la isla.

Ese avión es el mismo que iba a recoger a esos viajeros gallegos para tomar rumbo a la capital de Galicia a las 8.05 –hora insular–, pero ahora desconocen cuándo podrán efectuar el viaje.

La aeronave, de la compañía Ryanair y procedente de Compostela, fue desviada «al aeropuerto de Lanzarote, por lo que desconocemos a qué hora vendrá a recogernos a nosotros o si tendremos que cambiarnos de isla», explican, no sin cierta ironía y resignación, algunos de los viajeros temporalmente retenidos en Fuerteventura.

Los paneles informativos del aeropuerto de Fuerteventura empiezan a anunciar las cancelaciones. / FdV

Entre ellos, varios arousanos que regresan a casa después de pasar unos días de descanso en las «islas afortunadas», quienes confirman que «la sala de espera está llena de gente, sobre todo gallegos».

Estos viajeros esgrimen que «no se ve aterrizar ni despegar ningún avión, y de hecho en los paneles informativos están apareciendo reflejadas cada vez más cancelaciones».