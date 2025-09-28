IBAN A VOLAR A SANTIAGO
Decenas de gallegos atrapados en Fuerteventura a causa de un dron
El avión en el que iban a partir hacia Santiago de Compostela fue desviado a Lanzarote
La sala de espera del aeropuerto está llena de viajeros que esperan información sin saber cuándo podrán embarcar
Manuel Méndez
Decenas de ciudadanos gallegos permanecen a estas horas atrapados en el aeropuerto de Fuerteventura. Según indican, la presencia de un dron en una de las playas lindantes obligó a desviar el vuelo que, con salida en Santiago de Compostela, iba a aterrizar esta mañana en la isla.
Ese avión es el mismo que iba a recoger a esos viajeros gallegos para tomar rumbo a la capital de Galicia a las 8.05 –hora insular–, pero ahora desconocen cuándo podrán efectuar el viaje.
La aeronave, de la compañía Ryanair y procedente de Compostela, fue desviada «al aeropuerto de Lanzarote, por lo que desconocemos a qué hora vendrá a recogernos a nosotros o si tendremos que cambiarnos de isla», explican, no sin cierta ironía y resignación, algunos de los viajeros temporalmente retenidos en Fuerteventura.
Entre ellos, varios arousanos que regresan a casa después de pasar unos días de descanso en las «islas afortunadas», quienes confirman que «la sala de espera está llena de gente, sobre todo gallegos».
Estos viajeros esgrimen que «no se ve aterrizar ni despegar ningún avión, y de hecho en los paneles informativos están apareciendo reflejadas cada vez más cancelaciones».
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- El vuelco de un autobús escolar deja atrapados a cinco niños: los bomberos los sacan por el techo
- El huracán Gabrielle apunta ahora al suroeste peninsular: qué se espera en Galicia
- La tarea imposible de alquilar en Galicia: hasta 30 candidatos para conseguir una habitación
- Galicia mira al Atlántico pendiente del rumbo incierto del huracán Gabrielle
- Segunda pérdida que sufre el Gobierno de Lugo en los últimos meses: fallece Pablo Permuy
- Operativo en O Salnés y Barbanza tras el alijo de más de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra: once detenidos