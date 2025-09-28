Detenido en Sanxenxo por segunda vez en menos de 24 horas cuando robaba en un local de hostelería

La Policía Local de Sanxenxo detuvo a un hombre, por segunda vez en menos de 24 horas, mientras robaba en un establecimiento hostelero. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos se produjeron a las 05.00 horas de este domingo cuando los agentes realizaban un servicio nocturno de control y vigilancia.

En ese momento, vieron la puerta abierta de un establecimiento hostelero y comprobaron que había sido forzada. Una vez en el interior encontraron al hombre detenido mientras sustraía objetos de valor.

Esta es la segunda detención del individuo en menos de 24 horas ya que, en la mañana del sábado, una patrulla acudió a una lavandería por un robo con fuerza en el que llevaron dinero en efectivo y causó cuantiosos daños materiales.

El arrestado, que cuenta con un amplio historial delictivo y fue detenido en varias ocasiones en el último mes en distintas actuaciones, se encuentra en los calabozos de la Guardia Civil de Sanxenxo y está previsto que pase en las próximas horas a disposición judicial.