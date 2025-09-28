«Hemos de transmitir a los jóvenes que la democracia no viene dada»

¿A qué achaca las críticas que ha recibido la celebración de los 50 años de España en Libertad? ¿Cuál es el objetivo de esta conmemoración?

Esas resistencias hemos de achacarlas a objetivos partidistas. Precisamente, son partidos concretos y personas concretas las que están creando esa polarización de manera interesada. Yo no formo parte de ningún partido político. Somos un equipo técnico y esto es un proyecto de Estado abierto a toda la ciudadanía y a todos los partidos e ideas políticas siempre que respeten unos marcos de convivencia. Los objetivos del comisionado son dar a conocer en la calle y ante la ciudadanía el pasado reciente de España; celebrar los avances en materia de derechos y libertades en las últimas décadas en España, en muchas ocasiones promovidos por personas anónimas que no salen en los libros de Historia y crear espacios de encuentro y conversación como el que hemos tenido hoy en Santiago. Hemos de transmitir, sobre todo a los más jóvenes, que la democracia no es algo que venga dado, que sea inamovible, lo construimos entre todos y lo hemos de seguir mejorando.

Han decidido poner el foco en la fecha de fallecimiento del dictador, y no en el 1977 cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. ¿A qué se debe?

Todos sabemos que cuando muere, el 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco no llega la democracia ni la libertad de un día para otro. Sí es cierto que esa fecha tiene un valor simbólico importante y a nivel historiográfico existe un consenso de que es ahí cuando podemos hablar de que empieza la Transición. Si hubiésemos empezado a celebrar en el 77 o en el 78 habríamos invisibilizado en cierto sentido todo ese trabajo que se venía haciendo en los barrios y desde los movimientos sociales, ya que ambas fechas recuerdan acontecimientos eminentemente políticos, como las primeras elecciones o la Constitución.

En el panorama político actual, el franquismo es todavía un tema de confrontación. ¿Qué hemos hecho mal como sociedad para que lo acontecido en aquella etapa sea todavía un tema de debate?

En parte tiene mucho que ver con cómo se hizo la propia Transición. No es una crítica a cómo se hizo, si no más bien que es una consecuencia de todo aquello. Fue un período en el que fuerzas muy distintas se tuvieron que poner a dialogar y había una presión popular fuerte en la calle, que fue también la que consiguió que se avanzase más de lo que algunos sectores del régimen habrían querido. Existe esa imagen modélica de la Transición que, incluso, se trató de exportar a los regímenes latinoamericanos que transitaban a la democracia, pero hoy sabemos que fue un periodo muy violento, en el que murió mucha gente y en el que fue difícil llegar a acuerdos. Hay una parte de esa memoria y de esa reparación que no se hizo en aquel momento y que hasta hace muy poco no se ha puesto en marcha. La Ley de Memoria Histórica es del 2007 y las primeras exhumaciones con métodos científicos se iniciaron en el 2000.

En este sentido, vemos como ante problemas actuales como el del acceso a la vivienda resurgen mitos que señalan que esto no acontecía durante la dictadura. ¿A qué cree que se debe?

Hablamos de nuevo de intereses partidistas o de algunas facciones muy interesadas en generar esa nostalgia de un pasado que nunca existió. Responde a intereses que lo que buscan es enfrentar a la población y crear una imagen distorsionada a través de unos códigos que están muy adaptados a las redes sociales. Si dices ‘con Franco todo el mundo tenía casa’ y lo repites cien veces, pues al final se acaba estableciendo ahí un cierto consenso y el problema es que si tú eres un historiador, un urbanista o un sociólogo y explicas que eso no era así, pues es muy difícil a veces resumir todas esas ideas en 30 segundos, que es lo que dura la atención de un vídeo de TikTok.

Vivimos un momento en el que esa banalización del franquismo se da en capas cada vez más jóvenes de la población. ¿Qué ha fallado en la transmisión de la memoria democrática para que esto ocurra medio siglo después del final de la dictadura?

La respuesta se estructura en varios niveles. Hay una parte de responsabilidad en el sistema educativo. Algunos temas entraron muy tarde en el curriculum escolar y había profesores que no querían complicarse la vida y casualmente nunca llegaban a este tema. También a nivel social, cultural y de política de la memoria hay una responsabilidad. A veces, los propios historiadores no hemos hecho bien nuestro trabajo a la hora de transmitir el conocimiento. Nos hemos centrado en los despachos y no nos hemos preocupado de intentar adaptar los mensajes a un público no especializado, si bien es un poco injusto esperar que un historiador sea un experto en comunicación. Deberíamos hacer autocrítica en ese sentido, en cómo llegamos a la población o cómo buscamos alianzas con gente que sabe hacerlo.

En Galicia, una comunidad marcada por la represión franquista todavía cuesta encontrar un relato público sólido que lo visibilice. ¿Cree que la conmemoración estatal está logrando integrar las memorias periféricas con actos como el de hoy?

Me gustaría creer que sí. Es cierto que la conmemoración permite que, más allá de los actos que nosotros promovemos, se estén sucediendo otros muchos actos culturales, artículos de prensa, reportajes de televisión que promueven esta conversación. Desde el comisionado estamos trabajando con las subdelegaciones y las delegaciones del Gobierno para vehicular todavía más cómo llegamos al territorio, también con las universidades a través de las cátedras de memoria, pero lo interesante sería que desde la ciudadanía se recoja ese testigo y se continúen promoviendo actividades con la excusa de este 50 aniversario.

En este sentido, ¿han contado con la colaboración de la Xunta en los actos celebrados en Galicia?

En todo momento estaban notificados de los diferentes actos y no hemos tenido ningún problema para celebrarlos pero sí que es cierto que no se han animado a participar, aunque se le comunicó la actividad.

En la comunidad se trabaja para declarar el Pazo de Meirás y la Illa de San Simón como Lugares de Memoria. ¿Qué importancia considera que puede tener esta declaración en la socialización de lo que han supuesto estos espacios?

Estas declaraciones conllevan esa obligación de hacer pedagogía y que cualquier tipo de uso que se le dé a esos espacios sean respetuosos con ese legado histórico. Por ejemplo, cuando estuvimos en San Simón se hablaba mucho de que había iniciativas culturales que llevaban tiempo desarrollándose allí que podían convivir perfectamente con ese legado, con esa memoria de que había sido un campo de concentración. Pero también que había otras iniciativas, promovidas desde las instituciones, que eran injustas con lo que allí se habñia vivido. La declaración pueda ayudar a mitigar ese tipo de actividades irrespetuosas con la memoria y el respeto a las familias.