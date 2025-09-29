Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia tendrá su veranillo de San Miguel tras el paso de Gabrielle: así será el tiempo esta semana

Las temperaturas irán en aumento con el paso de los días y en muchos puntos se llegarán a alcanzar los 30 grados

Una mujer toma el sol en un banco junto al Auditorio de Galicia, en Santiago

Una mujer toma el sol en un banco junto al Auditorio de Galicia, en Santiago / Antonio Hernández

David Suárez

Santiago de Compostela

Después de un fin de semana marcado en Galicia por el paso de los restos del huracán Gabrielle, que provocaron fuertes chaparrones intermitentes tanto el viernes como el sábado y una notable bajada de temperaturas, parece que el veranillo de San Miguel empieza a coger fuerza este lunes 29 de septiembre, festividad de la popular onomástica.

Tal y como señalan desde MeteoGalicia, desde hoy la comunidad gallega vuelve a recuperar la influencia anticiclónica y, pese a que en algunas zonas de la Mariña lucense todavía podrá llover débilmente este lunes, todo apunta a que será una jornada con cielos despejados cuanto más al sur de nuestro territorio. Por otro lado, las temperaturas mínimas han descendido la pasada madrugada, cayendo por debajo de los 10 grados en muchos puntos de la provincia de Lugo. En cambio, las máximas, no tendrán cambios significativos durante el día de hoy. Aun así, podrán rozarse los 30 grados en las provincias de Pontevedra y Ourense.

Buen tiempo para despedir septiembre

Mañana martes, último día del mes de septiembre, Galicia seguirá disfrutando de buen tiempo y, pese a la presencia de nubes altas, estas no impedirán el paso de los rayos del sol. Así con todo, las temperaturas mínimas continuarán descendiendo, pudiendo bajar hasta los 9 grados en Lugo capital, mientras que las máximas sufrirán un ligero ascenso, alcanzando los 24 grados en Santiago o Ferrol y los 28 en Ourense.

El miércoles será el día más caluroso

La jornada del miércoles los termómetros seguirán subiendo. Con un día muy parecido al del martes, las provincias de A Coruña y Lugo contarán con valores en torno a los 25 grados, mientras que en punto de las de Pontevedra y Ourense llegarán a los 30.

El jueves bajada ligera de temperaturas

El jueves Galicia permanecerá todavía bajo la influencia del anticiclón, aunque ya se percibirá un posible cambio en el tiempo. Mientras que las temperaturas mínimas continuarán siendo iguales al miércoles, las máximas bajarán ligeramente, siendo más acusada esta bajada en el litoral atlántico debido a la formación de bancos de niebla. Mientras que en Ourense alcanzarán los 29 grados, ciudades como A Coruña, Pontevedra o Vigo apenas superarán los 22 grados.

La lluvia vuelve el fin de semana

De momento, la predicción del tiempo para el viernes parece que no tendrá muchos cambios. Será el sábado, día 4 de octubre, cuando la llegada de un nuevo frente traerá otra vez la lluvia y el frío, lo que dejará pasado por agua el próximo fin de semana.

