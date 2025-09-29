Internet se generaliza en el día a día de los mayores gallegos: "Ahora me comunico más con mis hijos"

Chelo Abraira, vecina del municipio lucense de Meira, no recuerda cuándo comenzó a hacer uso de internet, pero, a sus 78 años, emplea a diario su smartphone para leer la prensa y comunicarse con la familia a través de Whatsapp. «Tengo un hijo que vive en Santiago y otros dos en Lugo, más cerca, pero gracias a internet me puedo comunicar más con ellos, con mis nietos y también con mis amigos y la familia de mi marido que es del País Vasco», explica la meirense.

Al igual que Chelo, cada vez son más los gallegos mayores de 74 años que emplean internet en su día a día. Según el estudio Séniors Dixitais publicado este fin de semana por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (Osimga), el número de ciudadanos en esta franja de edad que hace uso de la red se incrementó más de un 70% en solo cuatro años, pasando de las 63.556 personas que decían haber empleado internet en 2021 a las 110.025 del pasado año.

Una de las que se incorporó al uso de la red más recientemente es Aurita Castro, vecina de O Grove de 82 años. A finales del año pasado le regalaron un smartphone en el que usa, «sobre todo el Whatsapp para hablar con mis hijas y mis nietos», explica. No obstante, a pesar del avance tecnológico y quizás por deformación profesional, ya que trabajó como telefonista en el Gran Hotel La Toja, ella todavía prefiere «hablar por teléfono como se hizo siempre». «Si tengo que pedir cita para el médico o tengo que realizar alguna gestión con el banco, prefiero llamar o ir allí directamente. Me siento más segura», apostilla.

Del mismo modo que en el caso de estas dos mujeres, el estudio elaborado por el Osimga revela que los usos más habituales que los mayores realizan con internet son el de comunicarse —a través de aplicaciones de mensajería instantánea o de videollamadas—, la consulta de bienes o servicios y la lectura de periódicos y revistas. Estas son las únicas tres tareas que llevan a cabo más de la mitad de los mayores de 74 años que aseguran emplear internet, es decir, más de 55.000 personas.

Precisamente en la lectura de prensa pone el foco Chelo Abraira. «Gracias a internet puedo estar al día de las noticias», explica la vecina de Meira, que asegura que se ha hecho un perfil de redes sociales para poder seguir «los comentarios de mucha gente y muchos periodistas» que le permiten «contrastar» lo que va leyendo.

En sentido contrario, aquellas actividades en las que existe una mayor brecha generacional de usos de internet entre los mayores de 74 años y el resto de grupos de edad son la creación de documentos de ofimática, la gestión de archivos (copiar, mover o eliminar) y la banca electrónica, en los que se registra un nivel de utilización mucho menor conforme avanza la edad de las personas.

Tampoco terminan de adaptarse al comercio electrónico. Únicamente el 17% de los mayores de 74 años que reconoce emplear internet ha comprado algún artículo en la red para que le llegara directamente a su casa.

Sea a través de un smartphone o de un ordenador portátil, los datos del Osimga constatan una sociedad cada vez más conectada. Una conexión que llega también a los hogares: el número de viviendas donde residen personas de más de 74 años que tienen contratado el servicio de internet se incrementó un 16% en los últimos cuatro años, hasta alcanzar casi los 200.000 hogares.