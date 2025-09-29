Sanidade invierte 100 millones para tratar a 250 pacientes oncológicos

En un esfuerzo por continuar posicionando a la comunidad en la vanguardia de la atención oncológica, el Ejecutivo gallego anunció esta mañana una inversión de 100 millones de euros en la adquisición de dos nuevos medicamentos CAR-T, destinados a tratar el mieloma múltiple en pacientes adultos, en un acuerdo marco con una duración de 4 años.

Este tipo de terapia representa uno de los avances más prometedores en la lucha contra el cáncer. Tal y como explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estos medicamentos se fabrican extrayendo células del propio paciente, modificándolas y volviéndolas a implantar con «más capacidades para combatir la enfermedad».

En esta ocasión la compra se centra en el combate al mieloma múltiple, el segunto tumor hematológico más frecuente en Galicia. La previsión que maneja la Consellería de Sanidade es que gracias a esta nueva inversión al menos 250 personas se puedan beneficiar de la terapia CAR-T, lo que se traduce en un coste de «casi 400.000 euros por paciente». Una cifra que, según manifestó el mandatario autonómico, «demuestra el esfuerzo» que realiza la Xunta «en la sanidad pública con los recursos que aportan todos los gallegos». Esta inversión, en opinión de Rueda, es además un «orgullo», puesto que consolida la posición referencial de la comunidad en lo que tiene que ver con la atención de pacientes oncológicos.

Hasta el momento, Sanidade ha invertido ya en la compra de este tipo de terapias unos 20 millones de euros permitiendo el tratamiento de 138 pacientes. Sin embargo, el Ejecutivo gallego prevé poder comenzar a fabricar este tipo de medicamentos en Galicia, a partir del próximo año, en el Centro de Terapias Avanzadas de Santiago, lo que se espera que genere una importante «reducción de costes».

Ahorro millonario del Sergas

Más allá de la importante inversión en terapias avanzadas para el tratamiento del cáncer, la Xunta dio también luz verde ayer a un informe sobre algunas de las medidas llevadas a cabo por la Administración autonómica con el objetivo de mejorar la eficiencia económica. La principal de ellas, la compra centralizada de material sanitario y farmacología hospitalaria, permitirá a la Xunta «ahorrar 65 millones de euros en un periodo de tres años», tal y como destacó Alfonso Rueda.

En concreto, el Servizo Galego de Saúde alcanzó un ahorro de 34,5 millones de euros en el último año y medio gracias a la compra centralizada de material sanitario e implantes y está previsto economizar otros 30,3 millones por compras conjuntas de medicamentos hasta 2026. Una c ifra que, según la previsión que maneja la Xunta, seguirá incrementándose a través de nuevas adquisiciones conjuntas de productos sanitarios que se realizarán durante este período de tiempo, como, por ejemplo, los 5 M€ de ahorro previsto con 10 contratos de compras centralizadas que están en proceso de licitación.

Este plan de contratación centralizada, que abarca las siete áreas sanitarias de la comunidad, tiene como objetivo «negociar condiciones más ventajosas entre proveedores, optimizar recursos mediante economía de escala, reducir la dispersión de costes entre centros, tener una planificación más precisa de las necesidades, mejorar la capacidad de tener respuesta ante cuestiones de mercado y minimizar el impacto ante posibles problemas en el subministro de un determinado producto», según señaló el conselleiro del ramo, Antonio Gómez Caamaño.

Se trata de un dispositivo que ha generado interés ya en otras comunidades. Así, en noviembre de 2024, una delegación del departamento de Sanidad de Aragón visitó la comunidad para conocer de primera mano el sistema de compra empleado por el Sergas.

En ese ahorro futuro que estima la Xunta de cara al próximo año, además de la compra centralizada de medicamentos y material sanitaria se incluyen las medidas de sostenibilidad adoptadas por el Servizo Galego de Saúde. Entre ellas destacan los acuerdos de gestión que el Sergas firma con las áreas sanitarias, en los que se han incorporado indicadores para mejorar la eficiencia de la prescripción para todos los profesionales sanitarios, que incluyen medidas como que ante un fármaco idéntico, se apueste por el genérico y, tal y como apuntó Rueda, que «las dosis se ajusten a lo que realmente necesita el paciente en función de unos criterios, y no una cantidad fija».