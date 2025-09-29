La Xunta amplía hasta el 30 de octubre el plazo para pedir ayudas tras los incendios

El Gobierno gallego acordó esta mañana ampliar el plazo para solicitar ayudas para la reparación de los daños causados por los incendios forestales que este verano asolaron Galicia, con más de 120.000 hectáreas calcinadas, hasta el próximo 30 de octubre.

Según anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, los motivos que han llevado a la administración a dar este paso son dos. Por un lado, otorgar el tiempo necesario a las personas afectadas por los incendios del mes de agosto a reunir toda la documentación necesaria para demandar estos subsidios y, por otro, para que aquellos particulares o negocios que se hayan visto afectados por los fuegos que han tenido lugar en septiembre —como el de Pantón (Lugo), extinto finalmente el pasado fin de semana— o los que se puedan producir en las próximas semanas, sin necesidad de realizar una nueva orden de ayudas. Con respecto a este último caso, el mandatario autonómico aseguró que en caso de ser necesario ampliar de nuevo los plazos «no habría ningún problema».

Desde el momento en que la Xunta habilitó esta línea de ayudas, a finales del pasado mes de agosto, Alfonso Rueda manifestó la importancia que tenía para la Administración autonómica que estas ayudas llegasen con rapidez a las personas damnificadas. Así, ayer destacó que muchas de ellas «están ya abonadas». Concretamente, 19 de ellas fueron para propietarios de viviendas afectadas por los fuegos, 13 para paliar los daños registrados en Terrenos Cinegéticamente Ordenados (Tecores) y cuatro para negocios dañados. De este modo, la Xunta ha movilizado ya 1,7 millones de euros en la concesión de estas ayudas, la mayoría de ellas para la subsanación de los daños producidos en viviendas (1,4 millones).

Según apuntó el presidente de la Xunta, las ayudas que todavía no se han comenzado a conceder son las de Medio Rural para aquellas explotaciones ganaderas, agrícolas o vitivinícolas afectadas por los fuegos, ya que los procedimientos para la evaluación de daños son más extensos en este caso.

Plan de voluntariado

Por otro lado, el Ejecutivo gallego dio luz verde ayer a un Plan Especial de Voluntariado en la provincia de Ourense para que hasta 700 personas colaboren en las tareas de prevención de arrastres y alimentación de fauna silvestre, que la Xunta ya ha puesto en marcha.

Se destina a este proyecto, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, un presupuesto de 200.000 euros para cubrir los gastos de desplazamiento y manutención de los voluntarios. La previsión es que estos trabajos tengan lugar durante cuatro fines de semana y que lleguen a espacios protegidos de hasta 12 concellos.