‘Galicia Calidade’, el emblema que mueve la nueva campaña turística de la Xunta

Un vistoso acto en el Teatro Larra de Madrid sirvió ayer para presentar por todo lo alto la nueva campaña de promoción turística de la Xunta. Una estrategia que pivota sobre un lema, Galicia Calidade, que nació como eslogan publicitario y con el paso de los años se ha convertido en una señal de identidad y carta de presentación de la comunidad en el mundo.

Así lo expresó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al dar a conocer el mensaje con el que Galicia se promocionará a partir de este otoño: ¿Y si Calidade fuese un lugar?

En su intervención, Rueda destacó que calidad no es ni una etiqueta ni un estándar, sino una forma de ser y de entender la vida, presente en las tradiciones auténticas, un patrimonio natural sustentable, la excelencia gastronómica o la hospitalidad que define a los gallegos.

Así, subrayó que Galicia Calidade constituye ya una marca de país que engloba productos, cultura, paisaje, experiencias y emociones.

El objetivo de la campaña, según explicó, es transmitir que Galicia no es solo un destino al que se viaja, sino una experiencia que se vive a lo largo de todo el año. Y destacó que la nueva estrategia de promoción supone también un respaldo a sector turístico, al reconocer la labor de los profesionales que cada día diseñan experiencias únicas para los visitantes.

En la presentación de la campaña no faltaron las cifras que, según apuntó Rueda, confirman la buena marcha del turismo en Galicia. Entre enero y agosto de este año, la comunidad recibió más de 4,7 millones de viajeros, un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Las noches superan los 8,7 millones, los ingresos hoteleros suman 312 millones y el empleo turístico supera los 97.000 afiliados a la Seguridad Social.

Datos que, en palabras del presidente gallego, permiten confirmar la consolidación de Galicia como un destino competitivo y reconocido a nivel nacional e internacional.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo autonómico también quiso agradecer la implicación de las agencias, operadores y hosteleros que, gracias a su esfuerzo, hacen posible los logros del sector turístico gallego en su conjunto.

La campaña que ahora presenta la Xunta es, dijo, el primer paso de un proyecto a largo plazo para «continuar construyendo una Galicia auténtica», que preserva su identidad y se abre al mundo con una oferta turística de calidad.

En el acto, al que asistieron el conselleiro de Cultura, José López Campos, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participaron personalidades gallegas de reconocida trayectoria en sus respectivas áreas profesionales, como el triatleta Javier Gómez Noya, la empresaria Adriana Domínguez, el periodista Martín Barreiro o la actriz María Castro.

La campaña que se lanza tendrá presencia en más de 100 medios de comunicación nacionales y se prevé que tendrá un alcance del 84% de la población española.