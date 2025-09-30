Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sumar Galicia pide a los rectores de las universidades gallegas que "rompan" los lazos que tienen con Israel

Cifran en 16 los proyectos de investigación compartidos entre las tres universidades gallegas con centros de Israel "con un valor aproximado de 100 millones de euros"

En el escrito remitido a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de A Coruña (UDC) y de Vigo (Uvigo), López pone como ejemplo a la Universidad del País Vasco (EHU), que hace unos días dio a conocer su renuncia a participar en proyectos de investigación compartidos con universidades y centros vinculados al sionismo por valor de más de 247 millones de euros

EP

Santiago

El secretario xeral del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha pedido a las tres universidades públicas gallegas, a través de un escrito remitido a los rectores apoyado por firmas, que sean "universidades de paz" y rompan todo tipo de colaboración científica con proyectos de investigación con instituciones, entidades o empresas de Israel.

En el escrito remitido a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de A Coruña (UDC) y de Vigo (Uvigo), López pone como ejemplo a la Universidad del País Vasco (EHU), que hace unos días dio a conocer su renuncia a participar en proyectos de investigación compartidos con universidades y centros vinculados al sionismo por valor de más de 247 millones de euros.

"Queremos que también nuestras universidades tengan como prioridad institucional la denuncia activa del genocidio que vive el pueblo palestino", sostiene Paulo Carlos López.

Horizonte Europa: 16 proyectos vigentes con Israel

Según Sumar Galicia, el total de proyectos vigentes en el programa Horizonte Europa, entre las universidades gallegas y entidades de Israel es de un total de 16, "con un valor aproximado de 100 millones de euros".

En este sentido, sostiene que "lo ideal sería la expulsión de los proyectos en los que participen" y, de no ser posible, "que las universidades gallegas renuncien a participar en los mismos términos acordados en cada proyecto".

Los tres rectores en la reunión del Consello de Docencia Clínica de la semana pasada en Santiago.

Sumar Galicia pide a los rectores de las tres universidades públicas de Galicia que rompan lazos con Israel / Jesús Prieto

Asimismo, ha animado a las propias universidades a establecer "un plan de contingencia" que garantice la continuidad de los puestos de trabajo de los grupos de investigación, así como la producción científica y las tareas de transferencia.

Igualmente, le ha pedido a los rectores de USC, UDC y UVigo que "insten a la Comisión Europea y al Gobierno de España a que excluyan a todas las universidades, centros de investigación e instituciones israelíes de los fondos destinados a la colaboración en investigación, académica y cultural".

