Sumar Galicia pide a los rectores de las universidades gallegas que "rompan" los lazos que tienen con Israel
Cifran en 16 los proyectos de investigación compartidos entre las tres universidades gallegas con centros de Israel "con un valor aproximado de 100 millones de euros"
EP
El secretario xeral del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha pedido a las tres universidades públicas gallegas, a través de un escrito remitido a los rectores apoyado por firmas, que sean "universidades de paz" y rompan todo tipo de colaboración científica con proyectos de investigación con instituciones, entidades o empresas de Israel.
En el escrito remitido a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de A Coruña (UDC) y de Vigo (Uvigo), López pone como ejemplo a la Universidad del País Vasco (EHU), que hace unos días dio a conocer su renuncia a participar en proyectos de investigación compartidos con universidades y centros vinculados al sionismo por valor de más de 247 millones de euros.
"Queremos que también nuestras universidades tengan como prioridad institucional la denuncia activa del genocidio que vive el pueblo palestino", sostiene Paulo Carlos López.
Horizonte Europa: 16 proyectos vigentes con Israel
Según Sumar Galicia, el total de proyectos vigentes en el programa Horizonte Europa, entre las universidades gallegas y entidades de Israel es de un total de 16, "con un valor aproximado de 100 millones de euros".
En este sentido, sostiene que "lo ideal sería la expulsión de los proyectos en los que participen" y, de no ser posible, "que las universidades gallegas renuncien a participar en los mismos términos acordados en cada proyecto".
Asimismo, ha animado a las propias universidades a establecer "un plan de contingencia" que garantice la continuidad de los puestos de trabajo de los grupos de investigación, así como la producción científica y las tareas de transferencia.
Igualmente, le ha pedido a los rectores de USC, UDC y UVigo que "insten a la Comisión Europea y al Gobierno de España a que excluyan a todas las universidades, centros de investigación e instituciones israelíes de los fondos destinados a la colaboración en investigación, académica y cultural".
- El huracán Gabrielle apunta ahora al suroeste peninsular: qué se espera en Galicia
- Galicia mira al Atlántico pendiente del rumbo incierto del huracán Gabrielle
- «Me da rabia que digan: ‘pobrecita’. Soy una persona normal que hace su vida»
- Galicia arranca la vacunación contra gripe y Covid: novedades de la campaña
- Segunda pérdida que sufre el Gobierno de Lugo en los últimos meses: fallece Pablo Permuy
- Operativo en O Salnés y Barbanza tras el alijo de más de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra: once detenidos
- Las disparatadas respuestas de una oposición: 'O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana