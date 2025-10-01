De La La Love You a De Ninghures: estos son todos los conciertos de la Festa do Marisco de O Grove

La 62ª edición de la Festa do Marisco desembarca en O Grove del 2 al 12 del octubre con una completa programación llena de actividades entre las que destacan las casetas de venta, las actuaciones de baile tradicional, las pandeireteiras, las regatas y los conciertos para todos los gustos.

La música es, sin duda, y junto a la gastronomía, el plato fuerte de estas celebraciones. Entre las actuaciones musicales programadas, que tendrán lugar en la carpa de conciertos, destacan nombres de artistas de la talla de La La Love You, Siloé, León Benavente, Las Ninyas del Corro o De Ninghures. Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles.

Conciertos do Marisco 2025

Estos son todos los conciertos de la Festa do Marisco de este año, que tendrán lugar del viernes 3 al sábado 11 de octubre:

Viernes, 3 de octubre (a partir de las 23.00 horas): Jota&Purpy DJSet, El Bugg y Las Ninyas del Corro.

Sábado, 4 de octubre (desde las 23.00 horas): León Benavente, Alberto & García y el DJ Nanein.

Domingo, 5 de octubre (desde las 22.00 horas): Cinco en Zocas y De Ninghures.

Lunes, 6 de octubre (desde las 22.00 horas): Os Firrás.

Martes, 7 de octubre (a partir de las 22.00 horas): Caballito.