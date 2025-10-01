Octubre empieza en Galicia con calor inusual: más de 30 grados a la espera de un frente frío

Las diferencias entre las temperaturas mínimas y máximas siguen sorprendiendo en este arranque de octubre en Galicia: noches frescas, con valores próximos a los 10 grados en ciudades del interior, y tardes casi estivales, con máximas que llegan a superar los 30 grados en Ourense. Un anticiclón mantiene por ahora la estabilidad, pero la situación comenzará a cambiar con la llegada de un frente frío el fin de semana.

Miércoles: cielos despejados y calor a mediodía

Octubre comienza en Galicia bajo influencia anticiclónica. El cielo estará mayoritariamente despejado, con nubes altas que no impedirán el paso del sol. Las nieblas podrán ser persistentes en el interior de Lugo.

Las temperaturas mínimas se mantienen estables, mientras que las máximas suben ligeramente, llegando a los 31 °C en Ourense y situándose alrededor de los 27 °C en ciudades como Santiago, Pontevedra o Vigo. El viento soplará flojo de componente este, moderado en el litoral norte y con régimen de brisas en las Rías Baixas.

Jueves: nieblas costeras y descenso en el litoral atlántico

La estabilidad anticiclónica continuará el jueves, con presencia de nieblas costeras en el litoral atlántico y bancos de niebla en el interior que darán paso a cielos con nubes altas.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, pero las máximas descenderán en el litoral atlántico debido a las nieblas, mientras que subirán en A Mariña. Se espera un día de contrastes: 29 °C en Ourense frente a los 24 °C de Santiago, Vigo o A Coruña. Los vientos serán flojos de dirección variable, con tendencia a tomar componente oeste por la tarde.

Santiago continuará el jueves bajo la influencia del anticiclón, con máximas algo más bajas pero que llegarán a los 24 grados / Antonio Hernández

Viernes: más nubosidad y llegada del viento del sudoeste

El viernes continuará la influencia anticiclónica, aunque con un frente acercándose a la península. Se esperan nieblas matinales en el interior y cielos con nubes altas, que se irán cubriendo hacia la noche, cuando no se descartan lloviznas en el norte.

Las temperaturas descenderán de manera general, con una máxima de 26 °C en Ourense y valores alrededor de los 20–22 °C en el resto de Galicia. El viento rolará a sudoeste, soplando moderado y fuerte en el litoral noroeste a partir de la tarde.

Sábado: llegada de un frente frío

El sábado la situación cambia con la entrada de un frente frío que dejará lluvias y un descenso más acusado de las temperaturas. La atmósfera refrescará en general, poniendo fin a la sensación casi estival de los últimos días.

Domingo: regreso de la estabilidad

Según la previsión de Meteogalicia, a partir del domingo la comunidad recuperará poco a poco la influencia anticiclónica. El tiempo volverá a ser seco, aunque con un ligero descenso térmico que marcará la entrada definitiva del otoño.