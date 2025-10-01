San Froilán, Marisco y Faba de Lourenzá: guía de las fiestas más destacadas este mes de octubre en Galicia

El otoño llega a Galicia cargado de celebraciones y mesas llenas de sabor. Después de un verano saturado de eventos, el mes que acabamos de estrenar no se queda atrás. Al contrario, octubre es uno de los más festivos en Galicia, con un calendario en el que se mezclan tradiciones centenarias con exaltación gastronómica y programación musical de primer nivel.

Este 2025, regresan tres de las celebraciones más destacadas del año en Galicia: el San Froilán de Lugo, la Festa do Marisco do Grove y la Festa da Faba de Lourenzá.

Las de San Froilán en Lugo son las grandes fiestas del otoño gallego / Carlos Castro/Europa Press

San Froilán de Lugo: la fiesta más popular del otoño gallego

Declarada de Interés Turístico Nacional, el San Froilán (4-12 de octubre) es una de las fiestas más multitudinarias de Galicia y llena cada año Lugo de vida, música y tradición. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando los romeros acudían a la ciudad para honrar a su patrón, San Froilán. Con el paso del tiempo, se convirtió en una fiesta de carácter popular, donde la feria ganadera, los pasacalles y los puestos de pulpo bajo la Muralla romana son señas de identidad.

Este 2025, el programa llega cargado de actividades para todos los públicos: ferias de miel, artesanía y antigüedades, exposiciones de razas autóctonas, desfiles de gigantes y cabezudos, verbenas y espectáculos de calle.

Un "pulpeiro" corta pulpo en un puesto de la Praza de Campo Castelo durante las fiestas de San Froilán / Carlos Castro/Europa Press

En el apartado musical, destacan los conciertos de artistas gallegos y estatales como Tanxugueiras, Xoel López, Lucía Pérez, Cristina Blanco, Dakidarría, Guadi Galego o Festicultores Troupe, entre muchos otros.

La gastronomía no se queda atrás, con la tradicional cita con el pulpo á feira en los puestos y el ambiente único que solo se vive en el campo da festa de Lugo.

El programa completo del San Froilán 2025 puede consultarse AQUÍ.

Festa do Marisco do Grove: el sabor del mar en estado puro

Del 2 a 12 de octubre se celebra la Festa do Marisco do Grove, un evento nacido en 1963 para dar a conocer la riqueza de los productos del mar de la ría de Arousa. Declarada de Interés Turístico Nacional, la fiesta es ya un referente internacional.

Durante esta fiesta, O Grove se convierte en un enorme comedor popular donde millares de personas degustan almejas, camarones, percebes, nécoras, vieiras y pulpo a precios populares.

Además de la oferta gastronómica, el programa se completa con showcookings, talleres y un cartel musical que en esta edición incluye nombres como León Benavente, Siloé, La La Love You, De Ninghures o Alberto & García, además de bandas locales y DJs que mantendrán el ambiente festivo hasta la madrugada.

Consulta la programación completa y los precios pinchando AQUÍ.

Festa da Faba de Lourenzá: la joya de la huerta lucense

En la Mariña Lucense, el primer fin de semana de octubre (3-5 de octubre) se celebra la Festa da Faba de Lourenzá, cita imprescindible para los amantes de la gastronomía gallega. Su origen está en los años 80, cuando productores y vecinos decidieron poner en valor la alubia local, un producto que hoy cuenta con la Indicación Xeográfica Protegida (IXP).

La fiesta rinde homenaje a la agricultura tradicional y al trabajo del campo, con una programación que mezcla mercados, puestos de fabeiros, showcookings, degustaciones populares y rutas turísticas por la comarca.

Degustación de la faba de Lourenzá en una edición anterior de la fiesta / LOC

Además, no faltan actividades culturales como pasacalles, verbenas, exposiciones y el Festival Folclórico en el Claustro del Mosteiro de San Salvador.

Las fabas de Lourenzá son conocidas por su calidad y sabor, y durante la fiesta se pueden degustar en múltiples recetas, tanto en los puestos de la feria como en los bares de la localidad, que preparan tapas especiales para la ocasión.

Un saco de habas de la I. X. P. Faba de Lourenzá / cedida

Tres citas con la tradición de Galicia

San Froilán, Festa do Marisco y Festa da Faba. Tres citas que representan las tres almas de Galicia: la urbana de Lugo, la marinera de O Grove, y la rural y agrícola de Lourenzá. En común: la celebración de la identidad gallega a través de la música, la gastronomía y la cultura popular.

Este octubre, Galicia se llena de fiesta. Solo falta revisar esta guía, buscar el momento y planear una escapada.