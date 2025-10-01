Estos son los diez domingos y festivos en los abrirán los comercios de Galicia en 2026
Todos ellos, a los efectos del ejercicio de la actividad comercial, tendrán la condición de hábiles durante el próximo año
El Diario Oficial de Galicia (DOG) viene de publicar la orden por la que se establecen todos los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán abrir durante el próximo 2026.
Los diez festivos y domingos del 2026
Estos son los diez días seleccionados según la normativa:
- 4 de enero
- 11 de enero
- 2 de abril
- 26 de julio
- 15 de agosto
- 29 de noviembre
- 6 de diciembre
- 13 de diciembre
- 20 de diciembre
- 27 de diciembre
Todos ellos, a los efectos del ejercicio de la actividad comercial, tendrán la condición de hábiles durante el año 2026.
La orden, firmada por el conselleiro de Emprego, José González, se dictó después de consultar a los agentes socioeconómicos determinados por ley, teniendo en cuenta el interés general del comercio y de los consumidores.
Hasta el 15 de noviembre
Aquellos concellos que lo estimen oportuno, podrán solicitar la modificación de dos fechas para su término municipal. La solicitud deberá ser motivada y realizarse hasta el 15 de noviembre.
- El huracán Gabrielle apunta ahora al suroeste peninsular: qué se espera en Galicia
- Galicia mira al Atlántico pendiente del rumbo incierto del huracán Gabrielle
- «Me da rabia que digan: ‘pobrecita’. Soy una persona normal que hace su vida»
- Galicia arranca la vacunación contra gripe y Covid: novedades de la campaña
- Segunda pérdida que sufre el Gobierno de Lugo en los últimos meses: fallece Pablo Permuy
- Operativo en O Salnés y Barbanza tras el alijo de más de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra: once detenidos
- Las disparatadas respuestas de una oposición: 'O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo
- Un referente mundial en educación inclusiva visita Santiago: «La inclusión es el mayor reto de las escuelas. Cada niño importa»