«La vacuna de la gripe no siempre evita la infección, pero sí las complicaciones»

Desde la Consellería de Sanidade animan a la población con mayor riesgo de complicaciones y al personal sanitario a vacunarse contra la gripe y el covid, y recuerdan que una cobertura elevada contribuye a suavizar la onda epidémica de la enfermedad.

¿Hemos entendido que la gripe no es una enfermedad leve?

Los profesionales sanitarios lo tenemos un poquito más claro. La población quizás ha relajado un poco la percepción del riesgo, tanto de gripe como de covid. A pesar de ello, Galicia puede presumir de ser la comunidad autónoma donde la ciudadanía confía más en la protección de estas vacunas, porque es la que, año tras año, alcanza mayores niveles de cobertura.

¿Cómo debemos prepararnos para la llegada de la enfermedad?

La gripe es una infección respiratoria aguda. Aunque en muchas ocasiones los síntomas desaparecen en dos o tres días, hay personas con una inmunidad más comprometida que pueden tener complicaciones graves, con ingresos en UCI y fallecimiento. Así que sí, hay que prepararse. La vacuna, aunque no siempre evita la infección, evita las complicaciones más graves. Es una protección indudable.

¿Cómo será la gripe este año?

De momento hay una circulación muy baja. Lo que encontramos ahora mismo es el virus de la variante H1N1. Se espera una campaña similar a la del año pasado, que va a estar muy condicionada por los niveles de cobertura que alcancemos en la vacunación.

No va a ser, por tanto, virulenta...

No, ahora mismo no se prevé. Pero hay que vacunarse porque creemos que los altos niveles de cobertura alcanzados la temporada pasada provocaron que la onda epidémica de gripe en Galicia fuera menos intensa que en otras comunidades.

Inicio de la campaña de vacunación contra la gripe y la covid en la residencia Porta do Camiño de Santiago, ante los conselleiros de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y de Política Social, Fabiola García / Antonio Hernández / Antonio HernÃ¡ndez Rios

Este año la Xunta extiende la vacunación infantil hasta los 11 años. Ninguna otra comunidad alcanza esa franja de edad. ¿Por qué se toma la decisión?

Obviamente, queremos aumentar la protección en esa población infantil. El de los niños es un grupo de edad bastante afectado por la gripe. Y además de protegerlos, ellos son transmisores de la enfermedad a sus convivientes, como abuelos y abuelas, con lo cual es también una estrategia de prevención colectiva. Gracias a la gestión y a los esfuerzos que se hacen en Galicia se ha podido aumentar la protección hasta los 11 años.

Pediatras, infectólogos y vacunólogos reclaman que esa vacunación se extienda hasta los 17 años. ¿Acabará por adoptarse esa medida o no es necesario?

Es pronto para que yo te pueda adelantar eso, pero obviamente el objetivo sería vacunar a cuanta más población, mejor. La gripe es universal. Pero las estrategias de salud pública tiene que combinar los recursos y la eficiencia de las actuaciones.

Unos 19.000 niños van a recibir la vacuna en los colegios. ¿Qué tiene de positivo?

Aunque la campaña ordinaria transcurre en los centros de salud, este año queríamos evaluar la estrategia de acercar esa vacunación al centro escolar, porque obviamente es una facilitación para las familias no tener que pedir cita o permiso en el trabajo para acompañar a los hijos. Se busca facilitar la conciliación familiar y aumentar el acceso a la vacuna.

¿Va a haber ya en esta campaña menos casos de gripe o infecciones más leves?

Eso habrá que verlo al final, pero en la pasada campaña, en la que Galicia obtuvo una cobertura del 65% en niños, con casi siete de cada 10 niños vacunados, notamos a nivel epidemiológico una curva más estable, no con ese pico de ingresos y de consultas típico de las infecciones estacionales. A diferencia de otras comunidades, Galicia tuvo una onda más baja.

Son muchos los especialistas que recomiendan una tasa de vacunación del 95% en niños y estamos muy lejos de esa cifra. ¿Qué expectativas de participación hay en este plan piloto que se pone en marcha en los colegios?

Nos gustaría llegar al 70%. Es el objetivo que nos hemos marcado, aunque obviamente lo ideal sería llegar al 80% de niños vacunados.

Es una vacunación voluntaria. ¿Prevén muchas negativas?

Anivel puntual no puedo especificar, pero a nivel general nos hemos reunido con diversos actores del ámbito educativo, las familias y la pediatría, y la acogida ha sido bastante buena.

Esa vacunación se hará solo en 55 centros. ¿A qué obedece su elección?

Era inviable extenderla a todos los centros, así que pilotamos la experiencia en una muestra que queríamos que fuese significativa. Llegamos a la conclusión de que teníamos que vacunar al menos a 19.000 niños y, en base a eso, seleccionamos 55 centros de ámbito urbano, rural y semiurbano, entre los que hay centros públicos, privados y concertados.

La vacuna intranasal que van a recibir los niños es menos dolorosa, pero ¿es igual de efectiva?

Incluso hay evidencias de que les confiere una protección un poco mayor porque, además de la inmunidad que genera en la producción de anticuerpos, genera inmunidad local en la mucosa nasal.

Otra novedad este año es que los mayores de 70 años reciben una dosis de alta carga. ¿Habrá menos hospitalizaciones?

Nosotros ya veníamos usando esa vacuna de alta carga, con una composición cuatro veces mayor que la vacuna estándar, en población de 80 años y más y en usuarios de centros sociosanitarios, y este año aumentamos la franja de edad. Esa vacuna tiene un 30% más de protección frente a las hospitalizaciones que la estándar.

Uno de los caballos de batalla es que el personal sanitario se vacune en mayor medida. El año pasado solo lo hizo el 53%. ¿Cómo se explica esa resistencia?

Se explica por la percepción de bajo riesgo que tiene el profesional sanitario. Tenemos que llegar a ese objetivo del 75% que nos marcamos también para los mayores. Así que los animamos a que se vacunen de gripe y de covid. Estamos, aún así, en niveles de vacunación más elevados que antes de la pandemia. No podemos olvidar las lecciones que hemos aprendido.

El Centro de Control e Prevención de Enfermidades nació con la misión de anticiparse a las pandemias. ¿Alguna a medio plazo?

De momento, no hay nada fuera de lo habitual. Pero en 2026 nos vamos a centrar en la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Hasta ahora las estrategias estaban más centrada en el VIH, pero ahora mismo el problema está en el aumento de la gonorrea, la clamidia o la sífilis.