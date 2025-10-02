Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial

R.V.

Vigo

La séptima edición del Foro La Toja–Vínculo Atlántico se celebra los días 2, 3 y 4 de octubre, centrada esta vez en explorar el nuevo orden mundial con la presencia de Felipe VI. Entre los ponentes se encuentran el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff; el expresidente Mariano Rajoy; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el expresidente de México Ernesto Zedillo; Alberto Núñez Feijóo o Josep Borrell.

La séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en imágenes

La séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en imágenes

La séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en imágenes / Iñaki Abella / Iñaki Abella

