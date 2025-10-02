En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial

El rey Felipe VI emplea el gallego en sus primeras palabras para inaugurar oficialmente el VII Foro La Toja

El monarca de España cierra este acto de inauguración, utilizando el gallego en sus primeras palabras frente al atril de este Foro La Toja, que defiende «como lugar privilegiado para reflexion serena y constructiva, frente al ruido de fondo».

«El multilateralismo sigue siendo indispensable: mejora la convivencia entre los Estados, reduce la arbitrariedad y es un mecanismo pacífico para resolver discrepancias», asegura Felipe VI, quien apela a la Europa comunitaria para ponerse al frente de la estabilidad social: «Debemos reafirmar los valores éticos como la base firme sobre la que crear un nuevo futuro y la UE tiene la necesidad de hacerse escuchar». El rey también alerta contra la proliferación de discursos que cuestionan los derechos humanos e instrumentalizan las relaciones económicas como mecanismos coercitivos».

El rey de España se despide recordando a todos los ponentes de la Constitución, y destaca el logro de la elaboración de esa carta magna que todavía hoy despierta admiración.