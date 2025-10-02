En Directo
En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
R.V.
La séptima edición del Foro La Toja–Vínculo Atlántico se celebra los días 2, 3 y 4 de octubre, centrada esta vez en explorar el nuevo orden mundial con la presencia de Felipe VI. Entre los ponentes se encuentran el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff; el expresidente Mariano Rajoy; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el expresidente de México Ernesto Zedillo; Alberto Núñez Feijóo o Josep Borrell.
Ignatieff, sobre la situación mundial actual: «Hay que plantearse cómo Europa va a defenderse a sí misma»
En conversación con la que fuera vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Saénz de Santamaría, Ignatieff ha analizado la situación mundial actual, haciendo referencia al conflicto en Palestina o a la invasión Rusa en Ucrania. «Estamos en un mundo en las que hay que plantearse cómo Europa va a defenderse a sí misma», señaló después de haber bromeado sobre «lo nervioso que me pone ver al rey de España aquí delante». El intelectual también ha indicado que «hay un cambio en las relaciones» entre países por la llegada, entre otras cuestiones, de Trump a la Casablanca.
Michael Ignatieff inicia la ponencia inaugural
El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michael Ignatieff, es el encargado de la ponencia inaugural este año. El filósofo y escritor canadiense, ha estudiado a lo largo de su carrera cuestiones como los nacionalismos, el liberalismo y los derechos humanos. El diálogo se produce con la exvicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría.
Pausa para un tentempié antes de la primera ponencia a cargo de Michel Ignatieff
Tras el acto de inauguración, el Foro La Toja hace una pausa antes de dar paso a la ponencia del premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff.
El rey Felipe VI emplea el gallego en sus primeras palabras para inaugurar oficialmente el VII Foro La Toja
El monarca de España cierra este acto de inauguración, utilizando el gallego en sus primeras palabras frente al atril de este Foro La Toja, que defiende «como lugar privilegiado para reflexion serena y constructiva, frente al ruido de fondo».
«El multilateralismo sigue siendo indispensable: mejora la convivencia entre los Estados, reduce la arbitrariedad y es un mecanismo pacífico para resolver discrepancias», asegura Felipe VI, quien apela a la Europa comunitaria para ponerse al frente de la estabilidad social: «Debemos reafirmar los valores éticos como la base firme sobre la que crear un nuevo futuro y la UE tiene la necesidad de hacerse escuchar». El rey también alerta contra la proliferación de discursos que cuestionan los derechos humanos e instrumentalizan las relaciones económicas como mecanismos coercitivos».
El rey de España se despide recordando a todos los ponentes de la Constitución, y destaca el logro de la elaboración de esa carta magna que todavía hoy despierta admiración.
Intervenciones de los premiados
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: «Soy cojo, pero la Constitución no cojea»
Miquel Roca i Junyent: «Lo que entre todos hicimos en 1978 sigue acompañando el presente y el fututo de España; el tiempo no ha envejecido, la Constitución, al revés, la ha enriquecido. Hoy es más garantía que problema. La Constitución añora el diálogo y el conseno que la hizo posible».
Entrega de Premios en el Foro La Toja
Se procede ahora a la entrega de los Premios Foro La Toja a Josep Piqué, a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a Miquel Roca i Junyent como ponentes de la Constitución, por parte de el ministro Óscar Puente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el rey Felipe VI.
Alfonso Rueda, sobre Gaza: «Algunos venden que el recurso de la fuerza es lo bueno, pero el diálogo es lo que funciona»
El presidente de la Xunta trató el tema del conflicto en Oriente Próximo: «Algunos venden que el recurso de la fuerza es lo bueno, y que la politica de acercarse, de dilalogo no vale, pero el diálogo es lo que funciona. Con la vista puesta en Gaza, hay una solucion encima de la mesa y ojalá sea la solución, que las parte se sienten a hablar. Nos tienen que dar una vía a la esperanza, porque la otra alternativa es demoledora».
Alfonso Rueda ha reivindicado también «la fuerza de la palabra de 'política', a veces tan denostada por aquellos interesados en que la politica de verdad no funcione. La política de verdad resuelve problemas y reclama buenos politicos en el sentido amplio de la palabra».
Concluye su intervención destacando que «Galicia se precia de ser isla de estabilidad en un debate político internacional y nacional cada vez más convulso y tensionado».
Alfonso Rueda, sobre la inmigración: «Galicia es un tierra acogedora y pide ahora y ofrece lo mismo que recibimos hace mucho tiempo cuando lo necesitamos»
«Cuando emigraron los gallegos, emigraron a América en situaciones tremendas, muy duras, el país los acogió con los brazos abiertos para ser parte de la construcción de países, y eso nos permite hacer ahora lo contrario con todos los americanos de origen de gallego. Galicia es un tierra acogedora y pide ahora y ofrece lo mismo que recibimos hace mucho tiempo cuando lo necesitamos»
Intervención de Alfonso Rueda
Turno de palabra en el VII Foro La Toja para el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso de Rueda, que empieza su intervención saludando en gallego, en este año dedicado a Castelao
Amancio López: «Estilos de gobernar que consideramos permanentes, amenazan con derribo»
Amancio López, presidente de la Fundación La Toja: «Escenarios como este foro son urgentemente necesarios. Estilos de gobernar que consideramos permanentes, amenazan con derribo. La libertad de expresión se ve amenazada por un nuevo autoritarismo. La clase política se ha instalado en la polarización y las instituciones han entrado en crisis».
- Un referente mundial en educación inclusiva visita Santiago: «La inclusión es el mayor reto de las escuelas. Cada niño importa»
- El huracán Gabrielle apunta ahora al suroeste peninsular: qué se espera en Galicia
- «Me da rabia que digan: ‘pobrecita’. Soy una persona normal que hace su vida»
- Galicia arranca la vacunación contra gripe y Covid: novedades de la campaña
- Segunda pérdida que sufre el Gobierno de Lugo en los últimos meses: fallece Pablo Permuy
- Octubre empieza en Galicia con calor inusual: más de 30 grados a la espera de un frente frío
- Las disparatadas respuestas de una oposición: 'O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo
- Casi la mitad de las viviendas a la venta en Santiago necesitan una gran reforma