Muere a los 90 años José Vázquez, el cura de O Sisto

Arropados por la familia y sus amistades, los restos mortales del sacerdote José Raúl Vázquez Diéguez, cura de O Sisto, están siendo velados desde este miércoles en la funeraria Taboada de la avenida Buenos Aires de la capital dezana.

Desde ese lugar partirá este viernes la comitiva fúnebre a las 17.45 horas con destino a la iglesia parroquial de As Dores donde, a partir de las 18.00 horas, se oficiará un funeral por su eterno descanso presidido por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco. A continuación, tendrá lugar el entierro en el cementerio nuevo de Lalín. Hoy a las 18.00 horas se rezó en el tanatorio un rosario en su memoria al que acudió un gran número de personas.

José Raúl Vázquez Diéguez nació en la parroquia de Santo Estevo de Cartelos, en el municipio de Carballedo, el 21 de marzo de 1935 en el seno de una familia numerosa compuesta por ocho hermanos. Con apenas 10 años ingresa en el Seminario Diocesano de Lugo y después de realizar los estudios eclesiásticos fue ordenado sacerdote por Antonio Ona de Echave, obispo auxiliar en la Diócesis de Lugo.

«Él mismo relataba que fue muy feliz en el seminario y que guardaba muy buenos recuerdos, a pesar de que con él ingresaron 130 seminaristas y fueron ordenados 33», destaca Mario Vázquez, vicario general de la Diócesis de Lugo. De su estancia formativa destacaba la camaradería y la amistad que de allí surgió y que siempre mantuvieron los compañeros, quienes le apodaban «el joven» por su carácter siempre alegre y jovial. Vázquez también destaca que allí también comenzó a germinar «su vocación de emprendedor de actividades sociales y económicas. Ya en el seminario llegó a ser representante de una empresa catalana que confeccionaba sotanas y contaba que lo que ganó entonces lo invirtió en una máquina de escribir».

Homenaje a José Vázquez en O Sisto / Bernabé

Después de su ordenación sacerdotal en marzo de 1958, es nombrado ecónomo de San Xoán do Padornelo y encargado de Santo Estevo de Liñares en Pedrafita do Cebreiro, en agosto del mismo año. En el año 1961 es trasladado a San Xoán do Sisto, en el municipio de Dozón, y encargado de Santa María de Álceme en el municipio dezano de Rodeiro. En 2012, con motivo de un homenaje realizado en el concello de Dozón, declaraba que «ha cambiado la relación entre feligrés y sacerdote, puesto que ya no existe aquella distancia entre uno y otro de hace años. La mentalidad cristiana sigue ahí, por eso los templos y sus atrios continuarán siendo los verdaderos centros sociales de las parroquias, ya que en ellos se celebran los eventos más importantes de la vida».

En 1968 se le nombra también ecónomo de San Martiño de Maceira en el municipio de Lalín. Y en noviembre de 1999 vuelve a ser administrador parroquial de O Sisto. Desde el año 2001 fue miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. Y desde el año 2018 hasta el 2024, capellán de la Residencia Nosa Señora das Dores de Lalín, donde colaboraba también como miembro del consejo de Administración. Quienes lo conocían destacan su capacidad para mantenerse lúcido después de tantos años. «No tiene ningún sentido que abandone mi trabajo como párroco, y ya no sólo por la escasez de nuevas vocaciones sacerdotales», apostillaba entonces en la entrevista con el decano.

Votación secreta

Aficionado al deporte, especialmente al fútbol, que siempre practicó hasta que sus posibilidades físicas se lo permitieron, fue presidente del Club Deportivo Lalín cuando el equipo estaba en Segunda B. Por aquel entonces, en la temporada 1992-1993, José Cuíña convocó una asamblea de urgencia para encontrar una junta directiva rojinegra que tomara las riendas del club. A aquella reunión acudieron un gran número de personas, entre ellas el propio cura de O Sisto.

Una votación secreta acabó con Vázquez asumiendo la presidencia del Lalín. «Era algo a lo que no te podías negar», recordaba. El sacerdote-presidente se sintió siempre muy querido por la masa social del conjunto del Cortizo: «Los socios del Lalín y la gente en general fueron muy generosos conmigo entonces. Todo Lalín nos demostró un gran cariño y se volcó en ayudar al equipo». También haciendo memoria recordaba que antes, en O Cebreiro, todos los domingos después de misa se juntaban 400 jóvenes para practicar este deporte, demostrando su querencia por el balompié desde una muy temporada edad.

El cura de O Sisto oficiando una eucaristía en su parroquia. / Bernabé

Mario Vázquez también destaca que «cuidó del patrimonio, arregló todas las iglesias y su entorno, de tal modo que siempre permaneció viva en él su vocación de emprendedor fundando en 1969 la empresa Avícola Tratante, que hoy tiene más de 50 trabajadores» y que ahora sigue adelante comandada por su sobrino Alejandro Campos. El vicario general tampoco duda en describirlo como «alto, atlético, bromista y generoso, siempre preocupado por su familia y por sus feligreses, decía que no se dio cuenta de que se estaba haciendo mayor hasta que cumplió los 84 años.

También ellos, los feligreses le hicieron múltiples homenajes, le dedicaron esculturas en sus parroquias y hoy le reconocen como un padre de todos». Galardonado como Lucense del Año, en 2007, por su labor empresarial y social, el cura de O Sisto afirmaba que «un sacerdote tiene un mensaje extraordinario que llevar a los demás, la buena nueva de Jesucristo que es siempre consuelo, felicidad, resurrección y esperanza para todos».