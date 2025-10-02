La gallega Janet Novás, Premio Nacional de Danza 2025

La cultura gallega ha vuelto a escribir una nueva página en su historia de la mano de Janet Novás (O Porriño, 1982), reconocida con el Premio Nacional de Danza 2025 en la categoría de Interpretación. Con una trayectoria que atraviesa escenarios de Madrid, Bruselas y Berlín, la creadora ha sabido construir un lenguaje propio, arriesgado y profundamente personal, en el que cuerpo y emoción dialogan sin artificios. Así lo ha destacado el jurado del Ministerio de Cultura subrayando su excelencia técnica y la fuerza magnética de piezas como Si pudiera hablar de esto no haría esto, Mercedes máis eu, y su versión final de Where is Janet?, que la consolidan como una de las voces más singulares de la escena contemporánea europea.

El dictamen subraya que Novás es una intérprete “comprometida con los lenguajes contemporáneos, con una enorme calidad a nivel coreográfico, narrativo e interpretativo”. Añade también que la creadora asume riesgos en cada proyecto y consigue articular “un código expresivo híbrido, que conecta con el público desde la honestidad y la intensidad emocional”.

Goya 2024 a la mejor actriz revelación

Formada en danza contemporánea, Novás inició en 2008 una trayectoria propia marcada por la investigación y la experimentación, con un sello personal reconocido en festivales de prestigio tanto en España como en el extranjero. En los últimos años también dio el salto al cine: fue protagonista de O Corno film de Jaione Camborda distinguido con la Concha de Oro en San Sebastián, papel por el que obtuvo el Goya 2024 a la mejor actriz revelación.

La actriz Janet Novás posa con el premio a la Mejor Actriz Revelación por su trabajo en 'O corno', durante la ceremonia de entrega de la 38 edición de los Premios Goya celebrada en Valladolid / Mariscal / EFE

Guillermo Weickert, premio en la modalidad de Creación

El Premio Nacional de Danza en la modalidad de Creación recayó en esta edición en Guillermo Weickert (Huelva, 1974), por la originalidad y calidad de su pieza Luz sobre las cosas (2004), una coreografía que consolidó su trayectoria como referente en el panorama estatal e internacional.