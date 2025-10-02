Ignatieff cree que la UE debe pensar cómo defenderse y ve «raro» que tema a Rusia

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michael Ignatieff, considera que Europa no se encuentra en una situación de guerra, si bien «tampoco en paz». Para el intelectual, la UE está en «una zona gris», en la que están sobre la mesa «cuestiones serias» sobre cómo «se debería defender».

Así lo trasladó en la ponencia inaugural del VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en la que habló de una potencia, Rusia, que está «en ataque total». A Ignatieff, reconoció, le parece «raro» que la Unión Europa «tenga miedo» al país que dirige Vladimir Putin, ya que en dos años y medio de invasión en Ucrania «no ha tenido más éxito que conquistar un 5 % del territorio».

El canadienses también se mostró crítico con Israel, al que acusó de estar «violando las leyes de la guerra de una forma sistemática y negando la tierra del pueblo palestino».

En diálogo con la exvicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, Ignatieff señaló que Europa tiene que «plantearse cómo se va a defender a sí misma». «Yo no tomo decisiones, pero las personas en esta sala sí», dijo frente a políticos, empresarios y otras autoridades. Así, alertó de que hay «pensar cómo va a ser la próxima guerra», centrándose en «las amenazas» sobre «las infraestructuras críticas».