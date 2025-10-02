De Filipinas a Teixeiro para enseñar inglés: llegan los nuevos auxiliares de idiomas a las aulas gallegas

Un total de 238 concellos gallegos llenan sus aulas de veinteañeros extranjeros dispuestos a enseñar inglés, portugués, francés, alemán o chino al alumnado de Galicia. Pero no han viajado hasta esta recóndita punta entre el Cantábrico, el Atlántico y Os Ancares para ejercer solo de profesores, también para aprender la lengua gallega.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, recibió en la mañana de este miércoles en la Cidade da Cultura a los 690 nuevos asistentes conversacionales que se repartirán por casi 800 centros de enseñanza en toda la comunidad. «Galicia alcanza este año un nuevo récord histórico de auxiliares», presumió Rodríguez. La finalidad de este programa es dotar al alumnado gallego de una «igualdad de oportunidades a la hora de formarse en idiomas, una competencia fundamental en el siglo XXI», según indicó el conselleiro.

De paso, aprender gallego

«Me atraía la idea de que hubiera otro idioma y poder tener otro reto», aseguró Evie, una londinense de 20 años que será asistente conversacional en un colegio de Pontevedra. «Empecé a ser auxiliar de conversación a través del British Council, aunque esta es mi primera vez, y no solo vengo aquí para enseñar mi lengua, sino también para aprender las vuestras», aseguró ilusionada a EL CORREO GALLEGO.

Por su parte, Lily, originaria de Vermont, en Estados Unidos, repite experiencia y vuelve a Ferrol durante 8 meses, donde ya estuvo impartiendo clases de inglés el curso pasado a través de este programa. «Espero aprender más español y gallego, y transmitir mi cultura estadounidense a los niños ferrolanos», explicó. «En Ferrol no me he encontrado con tanto gallego, excepto en señales o carteles», indicó. «Me resulta divertido poder encontrarme con otro idioma e intentar entenderlo y, además, ya estoy aprendiéndolo poco a poco».

Alternando entre un castellano chapurreado, un inglés británico y algún topónimo en gallego, la joven Neeva, una vecina de Liverpool (Reino Unido) de origen asiático, desbordaba ilusión por asentarse durante 9 meses en un colegio de Ourense. «Es mi primera vez dando clase de ningún tipo», explicó. «Llegué aquí a través de un año en el extranjero que ofrecía mi universidad y ahora caí en una pequeña escuela al sur de Galicia», relataba acompañada de su coordinadora. Con una sonrisa cargada de ilusión, destacaba poder «tener la oportunidad de ayudar con una lengua a la vez que yo mejoro en dos».

También estaba amparado por su tutora Dan, un filipino de 29 años, profesor de malayo en Manila y asistente conversacional de inglés en un CEIP de Teixeiro. «Este es mi segundo año dando clases de lengua inglesa en educación primaria y repito en esta villa», comentó a la vez que añadía la fecha de caducidad de su experiencia. «Me voy el 31 de mayo de 2026, pero amo Galicia y me encantaría quedarme aquí», declaró. «Para mí enseñar en un lugar bilingüe es un reto, porque quiero conocer esta lengua y acercarme a vuestra cultura», confesó.

No solo se enseña inglés

Aunque este es el idioma más solicitado por los centros educativos plurilingües, y con mayor número de auxiliares de conversación, no es el único. «Estaré 10 meses en la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo impartiendo clases de portugués a adultos», afirmó Ana, una brasileña de 27 años que viajó desde Río de Janeiro hasta Santiago impulsada por una profesora de su universidad. «Quiero ver cómo es la enseñanza de un idioma extranjero, cómo se aplica esa teoría que damos en la facultad en una persona que tiene que aprenderlo desde cero», indicó.