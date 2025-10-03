Los agentes económicos piden certezas a Europa: «Hay que dotarse de un marco regulador estable»

La competitividad de la economía española centró este viernes la primera mesa de la segunda jornada del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en la que los ponentes coincidieron en la necesidad de hacer cambios a nivel normativo en la Unión Europea. «Debemos poner el foco no solo en seguir creciendo, sino en crecer mejor», señaló la economista jefa de Deloitte, Ana Aguilar, quien apuntó que, para ello, «hay que competir en valor».

Aguilar detalló que, según estudios realizados por su compañía, para mejorar la competitividad en España sería preciso invertir en la próxima década 65.000 millones de euros al año adicionales a la inversión actual. «Si logramos llevar a cabo este plan, la productividad por persona empleada podría crecer hasta 15.000 euros», detalló en una mesa moderada por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez.

«Está claro que debemos tener un marco regulatorio con unos objetivos claros para que el euro tenga un papel internacional muchísimo más relevante», expuso, mientras reclamó «un mercado único europeo y agilidad en la gobernanza».

En la misma línea, la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa García-Milà, remarcó que Europa vive «un momento de oportunidad» que, en su opinión, «debemos aprovechar para dotarnos de un marco regulador predecible y estable». Explicó, así, que esto es importante si se tiene en cuenta que a las empresas «les afecta mucho la predictibilidad» y una de sus aspiraciones es «evitar sorpresas».

García-Milà apuntó que «uno de los problemas» que tiene la economía española es que «tiene muchas empresas muy pequeñas y pocas empresas grandes. Deberíamos fomentar que hubiera empresas de mayor tamaño porque la productividad crece con la dimensión de las empresas». Otra de las cuestiones a revisar, explicó, «es la formación»: «La FP aún no llega donde puede llegar, aunque es verdad que se está mejorando».

También puso el foco en el PIB, especialmente en el per cápita, donde «se están perdiendo posiciones respecto a Europa», algo que «es muy importante que no ocurra, porque es lo que da calidad a nuestra economía».

Un momento de «oportunidades»

Por su parte, el CEO de Telefónica España, Borja Ochoa, centró sus intervenciones en el mundo de las comunicaciones. «La posición de España en conectividad es óptima», apuntó, al tiempo que explicó que esto es «importante», ya que «es un factor que es elemento de cohesión social y demográfica».

Ochoa, al igual que sus compañeras de mesa, habló de que estamos en «un momento de oportunidades». «Hay que crear una economía digital, que va a ayudar mucho al crecimiento y desarrollo de Europa», expuso. Esto servirá, dijo, para revertir «el decrecimiento del 33%» que el mercado de las comunicaciones ha sufrido en Europa «en los últimos años».

En este sentido, anunció que Telefónica ha puesto en marcha la creación de una red de computación 'edge' que incluirá 27 centros repartidos por toda España y que estará lista a finales del próximo año. «Serán un elemento diferencial a la hora de poder llevar la baja latencia y la Inteligencia Artificial a todas las regiones», aclaró.