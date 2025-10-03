Cuerpo llama a Europa a «ampliar» su red de socios con Mercosur en el foco

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es «optimista», en una época «de enorme incertidumbre» en la que, para él, «nos guiamos más por las emociones que por la racionalidad, lo que es un caldo de cultivo para aumentar la polarización». Es ese pesimismo «generalizado», el que, para el ministro, «afecta a la democracia», según señaló este viernes en su intervención en la segunda jornada del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en O Grove.

Sin entrar en conflicto, el ministro rebatió el discurso de Feijóo realizado en el mismo foro sobre los migrantes, en el que anunció su deseo de endurecer las normas de aquellos que llegan a nuestro país. «Hay que maximizar el impacto positivo de la migración», alegó Cuerpo, quien apuesta por un «refuerzo de su integración».

Cuerpo, manteniendo el tono positivo, expuso algunos de los retos a los que se enfrenta España, ahora y en los próximos años, dirigiendo la atención al acceso a la vivienda: «Es uno de los elementos más importantes para mejorar la igualdad en nuestro país». También lo es, añadió, la educación y la drástica disminución del abandono escolar en la última década, algo que, en sus palabras, ha redundado en «un cambio en la relación de los jóvenes con el mercado laboral».

«No parece que haya necesidad de que venga nadie a arreglar la economía española», expuso el ministro, en conversación con el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz. El ministro añadió, así, que «la productividad es el gran vector de crecimiento a corto-medio plazo» en España. Para poder avanzar en esta cuestión, declaró, «tenemos que empujar todos en la misma dirección para aliviar el día a día de nuestras empresas, empezando por la carga burocrática».

Ante una «España dual» en lo que a tipos de empresa se refiere, el ministro ha llamado a «actuar en la cohesión del territorio para frenar las brechas de competitividad». «Hay que generar oportunidades de industrialización en todo el territorio».

El titular de Economía, Carlos Cuerpo / Iñaki Abella

«Tenemos unos valores que hay que mantener»

Ya en materia comunitaria, el ministro de Economía estimó que, ante el nuevo orden mundial, en Europa «existen unos valores que hay que mantener, pero no podemos ser naïve en este nuevo entorno». Con todo, y en sintonía con lo expuesto en otras ponencias, declaró que hay «una gobernanza muy estricta que nos impide ir a la velocidad que queremos».

«Hay que reducir nuestras debilidades, por ejemplo en seguridad y defensa. Otra cosa es la velocidad a la que podamos ir. También tenemos que ampliar nuestra red de socios y ahí solo puedo decir: Mercosur, Mercosur y Mercosur», concluyó el titular de Economía.