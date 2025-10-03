En directo | Los agentes económicos piden certezas a Europa: «Hay que dotarse de un marco regulador estable»

El CEO de Telefónica España advierte que el mercado de las comunicaciones “ha decrecido un 33%” en Europa

“En los últimos años el mercado de las comunicaciones ha crecido en EEUU un 17% y en Europa ha decrecido un 33%”, explicó Ochoa, quien añadió que hay tres cosas que son importantes para revertir esta situación: el número de operadores, el precio de los gigabytes y los empleos del futuro en el sector.

“Hay que trabajar en el mercado único europea y la agilidad en la gobernanza”, señaló Ana Aguilar, al tiempo que recordó que otros países crecen a un ritmo “mucho mayor” de lo que lo hace Europa. “Está claro que debemos tener un marco regulatorio con unos objetivos claros para que el euro tenga un papel internacional muchísimo más relevante”, concluyó.

La presidenta del Cercle d’Economia remarcó “que hay un momento de oportunidad que debemos aprovechar de dar un marco predecible y estable” a Europa.