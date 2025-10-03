En Directo
En directo | Los agentes económicos piden certezas a Europa: «Hay que dotarse de un marco regulador estable»
X. A. Taboada | Belén Teiga
La séptima edición del Foro La Toja–Vínculo Atlántico se celebra los días 2, 3 y 4 de octubre, centrada esta vez en explorar el nuevo orden mundial con la presencia de Felipe VI. Entre los ponentes se encuentran el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff; el expresidente Mariano Rajoy; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el expresidente de México Ernesto Zedillo; Alberto Núñez Feijóo o Josep Borrell.
Los agentes económicos piden certezas a Europa: «Hay que dotarse de un marco regulador estable»
La competitividad de la economía española centró este viernes la primera mesa de la segunda jornada del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en la que los ponentes coincidieron en la necesidad de hacer cambios a nivel normativo en la Unión Europea. «Debemos poner el foco no solo en seguir creciendo, sino en crecer mejor», señaló la economista jefa de Deloitte, Ana Aguilar, quien apuntó que, para ello, «hay que competir en valor».
Segunda mesa de la jornada, con la presencia del presidente de Andalucía
Los retos políticos de Europa
Amanda Sloat. Profesora de la IE University
Margaritis Schinas. Vicepresidente de la Comisión Europea (2019-2024)
Jamil Anderlini. Editor Europa Político
Juanma Moreno. Presidente de la Junta de Andalucía y Vicepresidente del Comité Regiones de la UE
Modera:
Marc López. Director Agenda Pública
El CEO de Telefónica España advierte que el mercado de las comunicaciones “ha decrecido un 33%” en Europa
“En los últimos años el mercado de las comunicaciones ha crecido en EEUU un 17% y en Europa ha decrecido un 33%”, explicó Ochoa, quien añadió que hay tres cosas que son importantes para revertir esta situación: el número de operadores, el precio de los gigabytes y los empleos del futuro en el sector.
“Hay que trabajar en el mercado único europea y la agilidad en la gobernanza”, señaló Ana Aguilar, al tiempo que recordó que otros países crecen a un ritmo “mucho mayor” de lo que lo hace Europa. “Está claro que debemos tener un marco regulatorio con unos objetivos claros para que el euro tenga un papel internacional muchísimo más relevante”, concluyó.
La presidenta del Cercle d’Economia remarcó “que hay un momento de oportunidad que debemos aprovechar de dar un marco predecible y estable” a Europa.
Los expertos dan las claves para mejorar la productividad y competitividad
“El problema es que tenemos muchas empresas muy pequeñas y pocas empresas grandes. Deberíamos fomentar que hubiera empresas de mayor tamaño porque la productividad crece con el tamaño de las empresas”, afirmó Teresa García-Milà. La presidenta del Cercle d’Economia incidió, además, en que en España “tenemos un problema de formación, porque la FP que aún no llega donde puede llegar, aunque está mejorando”. Además, pidió a las empresas “creer en la innovación”.
Por su parte, el CEO de Telefónica España señaló que “hay una oportunidad de crear una economía digital, que va a ayudar mucho al crecimiento y desarrollo de Europa”. También habló sobre Inteligencia Artificial: “Tenemos el objetivo de que España pueda participar en la creación de gigafactorías”.
Ana Aguilar, la economista jefa de Deloitte,apuntó que “hay que competir en valor”. “Con el fin de reducir la brecha de competitividad, necesitamos invertir en la próxima década 65.000 millones de euros adicionales cada año”, explicó. “Si logramos este plan, la productividad por persona empleada podría crecer hasta 15.000 euros”, detalló, según las investigaciones hechas por su compañía.
Ochoa, CEO de Telefónica España: “La posición de España en conectividad es óptima”
“La conectividad es un factor que es un elemento de cohesión social y demográfica, es necesaria para que un país evolucione”. Así lo explicó Borja Ochoa, CEO de Telefónica España, quien aseguró que “la posición de España en conectividad es óptima”. De cara a un futuro próximo, asegura que los retos están en llegar a la cobertura del territorio del 98% y avanzar en el desarrollo del 5G.
Teresa García-Milà: “Las exportaciones nos han ido bien incluso en un contexto internacional complicado”
La presidenta del Cercle d’Economia ha empezado su intervención destacando el nivel de exportaciones en España: “Nos ha ido bien incluso en un contexto internacional complicado”. “Tenemos una situación muy competitiva”, alegó.
Con todo, a pesar de haber destacado que el crecimiento del PIB “es muy potente”, García-Milà ha pedido poner el foco en el PIB per cápita, donde “estamos perdiendo posiciones respecto a Europa”, algo que "es muy importante, porque es lo que da calidad a nuestra economía".
La economista jefa de Deloitte: “Debemos poner foco no solo en seguir creciendo, sino en crecer mejor”
Ana Aguilar destaca la “capacidad de crecer con fuerza” de la economía española, en un contexto en el que el país tiene la expectativa de crecer “más que el doble del conjunto de la Eurozona”. “Estos datos no nos deberían llevar a la complacencia, pero tampoco debemos ignorarlos”, señaló.
En una mesa moderada por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, la economista jefa de Deloitte ha llamado a “poner foco no solo en seguir creciendo, sino en crecer mejor”. Para ello, explicó, es preciso “poner el foco en la productividad”, por lo que ha instado a mejorar las inversiones en cuestiones como I+D y el desarrollo tecnológico.
Arranca la segunda jornada del VII Foro La Toja con la economía en el foco
La competitividad de la economía española centra la primera mesa de la segunda jornada del Foro La Toja-Vínculo Atlántico. En ella dialogan Teresa García-Milà, presidenta del Cercle d’Economia; Borja Ochoa, presidente ejecutivo (CEO) de Telefónica España; y Ana Aguilar, economista jefa de Deloitte.
Rajoy y Zedillo abogan por la defensa de las democracias en el cierre del primer día del VII Foro La Toja
Tanto Rajoy como Zedillo han trasladado en sus intervenciones la necesidad de defender las democracias actuales. «Para que haya democracia de verdad Europa es capital», señaló el expresidente del Gobierno de España.
Al final del acto, ambos han bromeado sobre su sintonía durante el encuentro. «Mariano es mi hermano gemelo», dijo Zedillo entre risas, a lo que Rajoy le contestó «no podemos no consensuar porque pensamos lo mismo».
Así concluyo esta primera jornada del Foro La Toja que volverá este viernes con las intervenciones, entre otros, del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, o el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.
Zedillo: «La gente no se dará cuenta del colapso de la democracia hasta que viva las consecuencias»
«La gente no se dará cuenta del colapso de la democracia hasta que viva las consecuencias». Con estas palabras, Zedillo pidió «más pedagogía» y aprender del pasado para que no se repitan patrones. «Este es un sistema basado en reglas que costó mucha sangre, no puede basarse ahora en poder. Lo que tenemos ahora se puede destruir», manifestó.
