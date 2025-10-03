La Guardia Civil localiza un taller irregular en Culleredo

La Guardia Civil de A Coruña ha localizado un taller mecánico que operaba sin licencia en la localidad de Vilaboa, en Culleredo.

El hallazgo se produjo durante un servicio que la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil estaba realizando por la zona, momento en el que localizaron un local comercial que, destinado aparentemente a la reparación de vehículos, no tenía ningún tipo de identificación de tal actividad en su exterior.

El interior del local de Culleredo / CEDIDA

Durante la inspección del local encontraron en su interior un turismo en reparación y gran cantidad de residuos sólidos procedentes de vehículos reparados anteriormente.

Ante ello, los componentes de la PAFIF solicitaron al responsable del establecimiento la documentación legalmente establecida para el ejercicio de este tipo de actividad, comprobando que esta persona carecía de la misma.

La Guardia Civil levantó acta de denuncia por supuestas infracciones a las leyes 6/2021 de residuos y suelos contaminados de Galicia, 5/2000 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 9/2013 del emprendimiento y la competitividad de Galicia y a 9/2004 de Seguridad Industrial de Galicia.