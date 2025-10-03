Rajoy carga contra los populismos: «Pueden ser de extrema estupidez»

El estado de las democracias actuales y su futuro centraron la última de las ponencias de la primera jornada del VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico. El que fuera presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy, y su homónimo en México entre los años 1994 y 2000, Ernesto Zedillo, definieron el papel de la Unión Europea como «fundamental», en una conversación en la que, como ellos mismos reconocieron entre bromas, demostraron sintonía.

Cuestionados sobre si las democracias representativas en Occidente están en peligro, Rajoy señaló que él es «optimista», ya que «no serlo no sirve para nada», aunque reconoció una pérdida de calidad en muchas democracias liberales de todo el mundo.

«Si alguien conoce un sistema mejor, que lo diga», alegó, al tiempo que cargó contra «los populismos». «Pueden ser de extrema derecha, extrema izquierda o de extrema estupidez», apuntó el gallego, quien puntualizó que «prefiere» una democracia populista a un «régimen autoritario de extrema izquierda», poniendo China o Rusia como ejemplos.

Con él coincidió Zedillo, quien juzgó con dureza a «los populistas que se dedican a dinamitar las bases de la democracia», un fenómeno que, señaló, «es bastante reciente». «Lo vemos en muchos países, incluso en el más poderoso del mundo», apuntó en referencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aunque sin mencionarlo directamente.

Europa, «la última gran potencia benigna»

Ante esta situación global, el que fuera presidente de México considera que «la última gran potencia benigna que queda es Europa» y que, por lo tanto, sobre ella recae «la responsabilidad moral de defender las relaciones multilaterales». «De momento, que no cuente con Estados Unidos», zanjó.

Con todo, para que las democracias continúen funcionando en Europa como hasta ahora las conocemos, ambos exdirigentes defendieron que las propias instituciones comunitarias «tienen que respetar las normas de la democracia, ser duras y contundentes».

Entre esa normativa a acatar está, en palabras de Rajoy, la separación de poderes: «No digo que el poder judicial haya perdido su independencia, pero vemos cosas que no nos gustan en Europa. La independencia del poder judicial se encuentra en tela de juicio», señaló.

Rajoy ve necesario «completar el mercado interior y llevar a cabo una política exterior comunitaria de seguridad y de defensa» de cara al futuro. Así lo trasladó en una intervención en la que bromeó, al hablar de soluciones, sobre su altercado el año pasado en este foro con el tapón de una botella que no era capaz de sacar.

Zedillo, por su parte, pidió «más pedagogía» y aprender del pasado para que no se repitan patrones: «La gente no se dará cuenta del colapso de la democracia hasta que viva las consecuencias». Para ello, abogó por «una política única y común» frente a las amenazas en Europa, si bien cree que «su ejecución está muy distante».