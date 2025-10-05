La cascada de Galicia que muchos no conocen y a la que se puede llegar en barco

El otoño es una época ideal para recorrer el rico patrimonio natural de Galicia. Paisajes de ensueño, bosques frondosos, miradores de vértigo, largos puentes colgantes, monasterios olvidados y un largo etcétera que se vuelven aún más bonitos al colorearse con los tonos propios de esta época. Estos solo algunos ejemplos de las joyas que pueden encontrarse repartidas por toda la geografía gallega.

Pero, si por algo destaca la comunidad gallega es por su amplia cantidad de fervenzas. Si bien la del Ézaro o la do Toxa acaparan todos los titulares -y no es para menos-, existen muchas otras cascadas en Galicia que merecen especial atención.

En este sentido, y si bien en los últimos años ha ganado popularidad tras mejorar su acceso, existe una cascada ubicada en plena Ribeira Sacra que pasó desapercibida durante años.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todo lo que debes saber sobre este paraíso natural.

La joya de la Ribeira Sacra

Para descubrir uno de los secretos mejor guardados de la Ribeira Sacra, tenemos que desplazarnos hasta el municipio de Pantón. Se trata de la fervenza de Augacaída, un espectacular salto de agua de unos 40 metros.

A pesar de ser una de las cascadas más altas de Galicia, sigue siendo bastante desconocida. En parte puede deberse a que se encuentra 'escondida' en medio del bosque o también al difícil acceso que tenía hasta la instalación de unas pasarelas en el año 2016, pues antes era necesario ayudarse de una cuerda para descender hasta ella.

Una pasarela de madera te lleva durante los últimos metros de la ruta hasta la cascada de Augacaída / Turismo de Galicia

Cómo llegar a la fervenza de Augacaída

La manera más sencilla para llegar a la fervenza de Augacaída es tomar la carretera que va desde Ferreira de Pantón a Escairón. Tras recorrer unos cuatro kilómetros debes coger el desvío hacia Mariña, Marce y Guítara, para finalmente seguir las indicaciones hacia Marce.

En este pequeño pueblo encontrarás una zona muy reducida para dejar el coche. Desde ese punto sale una ruta que se adentra por el bosque y que habrá que seguir pasando por varios restos de arquitectura popular, como los refugios de ganado.

Debes seguir el sendero hasta encontrar un cartel informativo que indica la bajada a la cascada. Serán unos doscientos metros, cuya mayor parte se realiza a través de unas cómodas pasarelas de madera.

El final de la ruta termina en un mirador de madera habilitado desde el que podrás observar la magnitud de esta espectacular cascada. Desde allí puedes también bajar por un camino y ver la cascada desde abajo.

Aprovechando que estás por la zona, es recomendable que, después de bajar a la cascada, tomes el otro camino que parte del cartel informativo, el cual te llevará hasta el Castro de Marce, un bello mirador natural sobre el Miño (tendrás que recorrer unos 650 metros más).

También en barco

Si bien la ruta lineal de dificultad media de unos 2,5 kilómetros (incluyendo la distancia al Castro de Marce) es una buena opción para llegar a la fervenza de Augacaída, existe otra alternativa muy atractiva para descubrirla.

Así, a ella puede llegarse en barco cruzando el río Miño. Al elegir esta opción -debe saber que varias empresas de la zona realizan recorridos en barca o lancha-, solo tendrás que caminar unos diez minutos hasta encontrarte frente a frente con la cascada tras el viaje en barco.