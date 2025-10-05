La gestión de residuos: un reto que urge compromiso ciudadano y acción municipal

La gestión de los residuos se ha convertido en uno de los grandes desafíos medioambientales que deben afrontar los ayuntamientos gallegos y, en general, toda la sociedad. Europa aprieta y es necesario dar un salto hacia adelante en la que todavía sigue siendo una asignatura pendiente que exige, sin duda, un mayor compromiso ciudadano. Frente al avance de la normativa europea, también son muchas las administraciones locales que tienen dificultades para adaptarse y mejorar la gestión de los desechos, en su caso por falta de medios técnicos, de recursos humanos o incluso de información actualizada.

En un café de redacción organizado por EL CORREO GALLEGO, la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Consellería de Medio Ambiente, María José Echevarría, incidió en que la situación, con una normativa cada vez más estricta y dinámica, no admite más retrasos: «Llevamos años hablando de lo mismo y los avances han sido limitados. Europa nos está apremiando, porque no podemos seguir con pasos pequeños: necesitamos dar saltos grandes. Tenemos la capacidad y las herramientas, pero hay que actuar con rapidez».

«Estamos atascados. Debemos evolucionar y hacerlo rápidamente», refrenda Benito Blanco, gerente de Proyectos de Novotec Consultores, empresa que trabaja con administraciones públicas, instalaciones industriales o compañías de servicios para proponer medidas que permitan optimizar la gestión de los residuos.

«Hay que modificar las ordenanzas municipales para que los ciudadanos que reciclen más salgan beneficiados económicamente» María José Echavaría — Directora xeral de Calidade Ambiental e Sostible

No obstante, la responsabilidad no puede recaer únicamente en las instituciones. Como destaca Javier Bobe, director del área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Ourense, no podemos ver la gestión de los residuos como un «problema difícil» para los ayuntamientos, sino como una cuestión que atañe al conjunto de la sociedad. El ciudadano es, en realidad, y a su juicio, el verdadero actor protagonista, ya que es quien genera los residuos y quien utiliza el servicio: «Debe decidir cuánto produce, cómo lo separa y dónde lo deposita. La administración organiza, pero sin la implicación ciudadana es imposible que haya resultados».

Los participantes en el encuentro coinciden en que, pese a la instalación creciente de contenedores y a las distintas campañas de sensibilización, el cambio de hábitos de la población no se está produciendo con la intensidad necesaria. «Insistimos en lo importante que es que el ciudadano separe en su casa, que deposite los residuos en el lugar que les corresponde... pero no cala», lamenta la directora xeral de Calidade Ambiental.

De izquierda a derecha, María José Echevarría, Javier Bobe y Benito Blanco, en las instalaciones de EL CORREO GALLEGO, en Santiago / Jesús Prieto

Las tasas de recuperación, recuerda, llevan demasiado tiempo estancadas y Europa exige tanto eficacia como transparencia. Al respecto, María José Echevarría considera clave que «el ciudadano pueda saber cuánto cuesta realmente el servicio y qué impacto tiene en su bolsillo». Mientras los residuos se perciban como algo invisible, cree, «difícilmente habrá un cambio de comportamiento».

Para el gerente de Proyectos de Novotec, existe un «problema de percepción» sobre el que es necesario actuar y en el que las «palancas de cambio» son las administraciones que deben dar información transparente: «Hasta que no se sepa cuánto está costando todo esto, los residuos no dejarán de ser algo invisible».

«Es imprescindible introducir sistemas de pago por generación: quien produce más residuos no puede pagar lo mismo que quien produce menos» Javier Bobe — Director Área de Medioambiente Diputación de Ourense

En ocasiones, completa Javier Bobe, se producen avances porque se establecen incentivos económicos, pero, cuando el ciudadano ha conseguido el objetivo de esa bonificación, vuelve a relajarse. «Solo el que está concienciado perdura en el tiempo con esa actitud», afirma.

Apoyo técnico a los ayuntamientos

Para apoyar a los municipios en este desafío de gestionar lo mejor posible la basura que producen sus ciudadanos, la Xunta ha puesto en marcha una Oficina de Economía Circular, que tiene como objetivo ofrecer asesoramiento especializado en esta cuestión y en la adaptación a la normativa europea. «Los pequeños ayuntamientos no tienen medios ni personal para seguir de cerca la evolución normativa, y estas oficinas son un recurso clave para guiarlos», asevera la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

Con la puesta en marcha de este nuevo servicio, la Consellería de Medio Ambiente da respuesta a una «demanda creciente» por parte de los municipios. «Hemos lanzado una encuesta masiva para determinar en qué situación están y qué problemas detectan los concellos, y, a partir de ahí, poder ayudarlos», precisa.

«Hay que racionalizar el servicio y cada concello debe adaptarse a su casuística» Benito Blanco — Gerente de Proyectos de Novotec

La iniciativa, «necesaria y demandada», añade el gerente de Proyectos de Novotec —adjudicataria del desarrollo de la Oficina de Economía Circular Municipal—, sitúa a Galicia al nivel de otras comunidades autónomas punteras en gestión de residuos. «Lo que detectamos es una necesidad imperiosa de formación, capacitación, transferencia de conocimiento y apoyo. Es decir, un soporte técnico que pueda orientar a los concellos hacia la toma de decisiones», explica sobre una herramienta que permite a los municipios realizar sus consultas telemáticas a través de Gaia, la Plataforma Galega de Información Ambiental, aunque los técnicos de Novotec también visitan los concellos para que la comunicación de tú a tú sea lo más efectiva posible.

Supervisándolo todo está la Consellería de Medio Ambiente. «Tienen un plan de trabajo muy potente. Tenemos que utilizar esta Oficina para conseguir un cambio social. Si no, hemos fracasado», avisa la directora xeral.