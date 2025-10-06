Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta ecológica en Ons: el ave símbolo de las Illas Atlánticas, al borde de la extinción

La población de esta especie emblemática es de menos de trescientas parejas, el nivel más bajo desde que existen registros. Las “redes fantasma”, el turismo náutico y los depredadores invasores amenazan su supervivencia

Las Islas Atlánticas acogen la mayor población en España de esta ave marina, ahora en peligro de extinción

Las Islas Atlánticas acogen la mayor población en España de esta ave marina, ahora en peligro de extinción / Jerome Whittingham

Valeria Pereiras

Valeria Pereiras

Santiago

En las primeras horas del día, cuando el sol apenas ilumina los acantilados de Ons, una silueta oscura yergue las alas sobre las rocas para dejarlas secar al viento. Su cuello es fino, el cuerpo esbelto, y una pequeña cresta corva le corona la frente. No grazna ni canta: emite sonidos guturales, roncos, que apenas se distinguen entre el mar y el viento.

Durante años fue uno de los habitantes más discretos y fieles del Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero ahora su presencia se desvanece. Se trata del cormorán moñudo (Gulosus aristotelis), en gallego corvo mariño cristado, una de las aves marinas más emblemáticas de Galicia y también una de las más amenazadas. La asociación ecologista Anduxía ha lanzado una alerta por su situación “crítica” en la isla de Ons, donde por primera vez desde que existen registros el número de parejas reproductoras ha caído por debajo de las trescientas: apenas 287 ejemplares.

Un símbolo del litoral gallego en declive

El cormorán moñudo, reconocible por su plumaje negro brillante y la característica cresta curvada que exhibe durante el cortejo, es una de las aves marinas más singulares y discretas de las costas gallegas. Anida en los acantilados inaccesibles de las islas y pasa buena parte del tiempo sumergiéndose en los fondos marinos en busca de pescado, su principal fuente de alimento.

El cormorán moñudo anida en los acantilados de las Illas Atlánticas de Galicia

El cormorán moñudo anida en los acantilados de las Illas Atlánticas de Galicia: su población ha caído por debajo de las 300 parejas reproductoras / R

Galicia acoge la principal población de la subespecie atlántica (aristotelis) en España, concentrada en las islas Cíes y Ons, que llegan a albergar alrededor de un tercio de las parejas reproductoras del país. Sin embargo, en la isla de Ons la situación se ha agravado hasta niveles alarmantes.

Factores que amenazan la especie

Los expertos señalan que el cormorán moñudo es especialmente sensible a cualquier alteración de su entorno. En la isla de Ons, la llegada del visón americano —un depredador invasor que ataca huevos y pollos— provocó una merma significativa de la población. La dirección del Parque Nacional de las Islas Atlánticas ya inició acciones para erradicarlo mediante trampas selectivas, pero desde Anduxía denuncian que no se aplicaron otras medidas recogidas en el plan de conservación de la especie.

Cormorán moñudo 'aristotelis', la variante que anida en las Islas Atlánticas de Galicia

Cormorán moñudo 'aristotelis', la variante que anida en las Islas Atlánticas de Galicia / R

Entre las amenazas más graves destacan también las llamadas “redes fantasma”, aparatos de pesca abandonados o perdidos en el fondo marino que siguen capturando peces y aves accidentalmente. La sobrepesca, las molestias causadas por las embarcaciones recreativas —especialmente motos de agua en las zonas de alimentación— y la práctica ilegal de la pesca “al balo” contribuyen a agravar el problema. Esta última técnica, consistente en cercar pequeñas ensenadas con redes y batir en el mar para asustar el pescado, provoca que los cormoranes huyan sumergiéndose y acaben atrapados en las mallas.

Un nido depredado y una hembra de cormoran monudo muerta en el Parque Nacional Illas Atlanticas

Un nido depredado y una hembra de cormorán moñudo muerta en el Parque Nacional Illas Atlanticas / Parque Illas Atlánticas

Una llamada urgente a la conservación

El cormorán moñudo figura como especie vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España, y su subespecie atlántica podría pasar a la categoría de En Peligro de Extinción si continúa el declive. Su retroceso en Galicia es especialmente preocupante: según datos del Parque Nacional, la población se redujo casi a la mitad desde 2004, a pesar de pequeños repuntes puntuales.

La asociación Anduxía reclama a la dirección del parque que incremente la vigilancia sobre las actividades náuticas y pesqueras, que ponga en marcha un programa estable de retirada de redes perdidas y que se cumpla el plan de conservación ya aprobado. “La desaparición del cormorán moñudo en Ons sería una pérdida irreparable para la biodiversidad gallega y para el propio Parque Nacional”, alertan.

