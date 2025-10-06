El anticiclón bloquea las borrascas y prolonga el veranillo en Galicia: así será el tiempo esta semana

La continuidad del bloqueo anticiclónico en el Atlántico, que sigue alejando las borrascas y garantizando un tiempo seco y estable en prácticamente todo el territorio, marcará la segunda semana de octubre en Galicia que sigue sorprendiendo con temperaturas más propias del mes de septiembre.

Según Meteogalicia y AEMET Galicia, este lunes predominarán los cielos despejados, con vientos muy flojos y temperaturas muy agradables, que rondarán los 25 ºC en Santiago y en el norte y podrán volver a alcanzar los 30 ºC en Ourense.

Las nieblas matinales en los valles interiores se disiparán rápidamente, dejando paso a una tarde de ambiente primaveral poco habitual para estas fechas.

Martes con más nubes y ligero descenso de las máximas

Durante el martes se mantendrá la influencia anticiclónica, pero la entrada de vientos húmedos del oeste dejará más nubes bajas, especialmente en el litoral atlántico. El tiempo seguirá en general seco, aunque las temperaturas bajarán ligeramente. En Santiago, las máximas se situarán alrededor de los 23 ºC, con valores semejantes en Pontevedra y Vigo, mientras que Ourense se volverá a acercar a los 29 ºC.

Los vientos seguirán siendo suaves, de dirección variable, predominando el componente oeste por la tarde.

El martes continuará la influencia anticiclónica en Galicia, aunque con temperaturas más contenidas / Antonio Hernández

Miércoles con lluvias débiles en el norte

La jornada del miércoles traerá un breve paréntesis de inestabilidad. La llegada de aire frío en altura y el cambio a vientos del norte provocarán cielos más cubiertos y algunos chubascos débiles, más probables en el norte de Lugo y de A Coruña, y también en el este de Ourense, donde no se descartan episodios localmente tormentosos.

Las temperaturas descenderán de manera apreciable: las máximas quedarán entre los 19 ºC y 22 ºC en la franja atlántica, mientras que en el interior y en el sur el ambiente seguirá templado, con hasta 25 ºC en Ourense.

Retorno de la estabilidad

Tras ese pequeño cambio de tiempo, el anticiclón se volverá a imponer a partir del jueves. Galicia recuperará los cielos despejados o poco nubosos, con madrugadas frescas —mínimas entre 10 ºC y 13 ºC— y tardes muy agradables, con máximas entre 23 ºC y 28 ºC.

Este patrón de estabilidad se prolongará, según Meteogalicia, por lo menos hasta el domingo, con el que la comunidad disfrutará de un nuevo tramo de “veranillo de octubre” antes de que regresen las borrascas atlánticas.

En síntesis, Galicia vivirá una semana dominada por las altas presiones y el aire cálido del sur, con solo un pequeño episodio de lluvias a mediados de semana.