Diego Calvo asume las funciones de presidente de la Xunta durante las vacaciones de Alfonso Rueda

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, será el encargado de despachar los asuntos de la Presidencia de la Xunta de Galicia a partir de este lunes, 6 de octubre, durante los días de descanso del titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda.

Así lo recoge el Decreto 82/2025, de 3 de octubre, publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que formaliza el relevo temporal del presidente en virtud del artículo 26.7 de la Ley 1/1983, reguladora de la Xunta y de su Presidencia.

"Días de descanso"

Según confirmaron fuentes del Ejecutivo autonómico, Rueda aprovechará “unos días de descanso, sin actividad pública”, después de haber cancelado sus vacaciones familiares en agosto por la ola de incendios que afectó entonces a Galicia, especialmente a la provincia de Ourense.

Rueda se tomará unos días libres tras cancelar sus vacaciones en agosto por la crisis de los incendios en Galicia / Pool Moncloa/Fernando Calvo

Durante su ausencia, Calvo presidirá la reunión semanal del Consello de la Xunta, que se celebra cada lunes en San Caetano.

Aunque la actual estructura del Gobierno gallego no incluye la figura de la vicepresidencia —suprimida por Rueda al inicio de la legislatura—, el conselleiro de Presidencia ya asumió con anterioridad el relevo del titular de la Xunta en ocasiones de viajes institucionales o ausencias temporales.