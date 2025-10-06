La gallega Sandra Garrido, activista de la Flotilla a Gaza, en huelga de hambre en una prisión israelí del Néguev

Sandra Garrido, abogada coruñesa afincada en Santiago desde hace unos años, es una de los 28 activistas de la Global Sumud Flotilla de nacionalidad española que todavía se encuentran detenidos en Israel.

Según ha confirmado la delegación gallega de la Flotilla a Gaza a través de un comunicado remitido a los medios este domingo, de momento, se desconoce la situación procesal actual de los activistas españoles que todavía se encuentran en suelo israelí.

Lo que sí se sabe es que Garrido no ha aceptado la deportación exprés. También que es una de las ocho personas de nacionalidad española retenidas en la prisión israelí de Ktzi’ot, un centro de alta seguridad ubicado en el desierto del Néguev, «que se atopan en folga de fame».

En la Flotilla a Gaza, junto a Garrido, también se encontraba otro gallego, Manu López, residente de la localidad pontevedresa de Oia que partió hace poco más de un mes desde el puerto de Barcelona rumbo a Gaza como patrón de la embarcación Meteque. Al igual que Garrido, fue detenido por las fuerzas israelís, aunque se desconoce cual es su estado.

«Non temos información del, por iso as protestas deste domingo en Santiago pola escasa comunicación con representantes consulares», aseguraron a EL CORREO GALLEGO fuentes de la delegación gallega de la Flotilla a Gaza.