Permanece en la UCI en estado grave una mujer embestida por un buey en el desfile de ganado de San Froilán

Una mujer que este domingo resultó herida tras ser embestida por un buey que participaba en el tradicional desfile de ganado de las fiestas patronales de San Froilán, en Lugo, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) y su pronóstico “es grave”, según han confirmado a la agencia EFE fuentes sanitarias.

El incidente se produjo coincidiendo con la celebración del día grande de las fiestas -el día 5 de octubre se celebra la festividad de San Froilán-, con las calles de la ciudad y el recinto ferial de las patronales abarrotados de gente.

Sucedió en torno a las dos y media de la tarde, cuando el tradicional desfile de ganado estaba a punto de finalizar, después de que los animales pasasen por delante de la Casa do Concello y la Praza Maior. Una vaca se soltó al final del recorrido en la Praza Maior, lo que provocó que un buey se alterase y, aunque seguía sujeto por la cuerda, embistió accidentalmente a una mujer y una niña.

La menor sufrió daños leves al caerse debido al susto provocado por el animal. Peor parada salió la mujer, de 31 años, que tuvo que ser evacuada al Hospital Universitario Lucus Augusti.

La estampida del animal generó momentos de tensión entre los asistentes y movilizó a efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos de Lugo y miembros de la Cruz Roja, que atendieron a las víctimas en el lugar.