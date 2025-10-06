Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En paradoiro descoñecido o profesor condenado a 13 anos por abusar sexualmente dunha alumna en Ourense

O acusado non chegou a ingresar en prisión despois de ratificar a súa condena

Imaxe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

O profesor de música condenado a 13 anos de prisión por violar e abusar sexualmente dunha alumna nun dos centros escolares nos que impartía clases atópase en paradoiro descoñecido.

Segundo ratificou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), o pasado 25 de xullo o Tribunal Supremo decretou a firmeza da súa sentenza despois de que o acusado presentase recurso, e o 15 de setembro notificouse ás partes.

Foi entón cando, ese mesmo día, decretouse a súa procura e captura e o seu ingreso en prisión. Así mesmo, segundo confirmaron fontes xurídicas próximas ao caso, cando se foi a notificar ao acusado, este non se achou.

En concreto, o alto tribunal galego desestimou o recurso de apelación da defensa ao subliñar a "sólida e categórica persistencia na incriminación" do recorrente, os testemuños doutras alumnas e os informes forenses.

Así mesmo, a sala asegurou que o acusado "era perfectamente coñecedor da fraxilidade emocional da vítima" e aproveitouse desas circunstancias para presentarse como "unha figura de referencia e apoio".

Os feitos producíronse despois de que o condenado, de 45 anos, establecese unha conversación coa vítima a través dunha rede social usando un alias, para que esta enviáselle fotografías e vídeos íntimos. Tempo despois, tras a insistencia da vítima para que revelase a súa identidade, o condenado pediulle que fose á aula de música, descubrindo entón quen era.

A partir dese momento, o home conseguiu quedar con ela en varias ocasións, segundo indicaron os xuíces, e realizar actos sexuais coa menor. Nesta liña, o home someteuna a numerosos abusos e violacións, así como a "prácticas sádicas" e, nunha ocasión, propinoulle unha malleira e abandonouna no monte.

