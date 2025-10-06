El sector náutico gallego reivindica su papel en la sociedad en un simposio en Sanxenxo
Los clubes náuticos de España analizaron su prevalencia socioeconómica y deportiva en un encuentro clausurado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde
Este fin de semana Sanxenxo congregó a más de 200 profesionales de la náutica en el sexto Simposio de Clubes Náuticos de España, organizado por la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA) y la Asociación de Náuticos de Galicia (ASNAUGA).
Los días 3 y 4 de octubre el hotel Carlos I Silgar acogió numerosas ponencias y propuestas para el sector, por la participación de profesionales con dilatada experiencia en el mismo. Además, el acto también contó con la presencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, quien inauguró el encuentro.
Villaverde destacó la magnitud de las infraestructuras portuarias de Galicia, con 128 puertos, a la vez que Javier Ruiz de Cortázar, presidente de CEACNA definía el impacto de este sector como "náutica social". Además, la conselleira do Mar avanzó el compromiso del Ejecutivo gallego por impulsar esta actividad económica a través de Portos de Galicia, de la Axencia de Turismo y de la Secretaría Xeral para o Deporte.
