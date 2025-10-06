Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sector náutico gallego reivindica su papel en la sociedad en un simposio en Sanxenxo

Los clubes náuticos de España analizaron su prevalencia socioeconómica y deportiva en un encuentro clausurado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde

La conselleira do Mar y la junta directiva de CEACNA durante el sexto Simposio de Clubes Náuticos

La conselleira do Mar y la junta directiva de CEACNA durante el sexto Simposio de Clubes Náuticos

El Correo Gallego

Este fin de semana Sanxenxo congregó a más de 200 profesionales de la náutica en el sexto Simposio de Clubes Náuticos de España, organizado por la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA) y la Asociación de Náuticos de Galicia (ASNAUGA).

Los días 3 y 4 de octubre el hotel Carlos I Silgar acogió numerosas ponencias y propuestas para el sector, por la participación de profesionales con dilatada experiencia en el mismo. Además, el acto también contó con la presencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, quien inauguró el encuentro.

Villaverde destacó la magnitud de las infraestructuras portuarias de Galicia, con 128 puertos, a la vez que Javier Ruiz de Cortázar, presidente de CEACNA definía el impacto de este sector como "náutica social". Además, la conselleira do Mar avanzó el compromiso del Ejecutivo gallego por impulsar esta actividad económica a través de Portos de Galicia, de la Axencia de Turismo y de la Secretaría Xeral para o Deporte.

El sector náutico gallego reivindica su papel en la sociedad en un simposio en Sanxenxo

El Sistema VioGén registra 6.161 casos activos de violencia de género en Galicia, 400 más que el año pasado

Los activistas gallegos de la Flotilla vuelven a casa tras su detención en Israel: «Están razonablemente bien y emocionados»

En paradoiro descoñecido o profesor condenado a 13 anos por abusar sexualmente dunha alumna en Ourense

Diego Calvo asume las funciones de presidente de la Xunta durante las vacaciones de Alfonso Rueda

Alerta ecológica en Ons: el ave símbolo de las Illas Atlánticas, al borde de la extinción

Permanece en la UCI en estado grave una mujer embestida por un buey en el desfile de ganado de San Froilán

La Fiscalía, obligada a intervenir en 75 casos graves de acoso escolar en un año en Galicia

