El Sistema VioGén registra 6.161 casos activos de violencia de género en Galicia, 400 más que el año pasado

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) redondea a 6.161 los casos activos de víctimas de violencia machista en la comunidad. Aunque son setenta menos que en el mes pasado, la cifra suma 415 mujeres más que en octubre de 2024.

Además, el Ministerio del Interior tiene detectados un total 104.981 casos activos de víctimas de violencia de género a nivel nacional, de los cuales un 5,87% son en Galicia. Según los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, 54.153 se encuentran con menores a cargo. Tal y como recoge la agencia Europa Press, 18 de estas mujeres están en riesgo extremo, 987 en alto, 14.855 en medio, y 89.121 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los 104.981 casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.349 mujeres menores de 18 años; 26.231 de 18 a 30; 48.703 de 31 a 45; 26.229 de 46 a 64; y 2.469 de 65 o más.

Galicia es la quinta comunidad con más casos en VioGén

Por comunidades autónomas, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.257; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.886; la Comunidad de Madrid, con 12.818; Canarias, con 6.652; Galicia, con 6.161; Murcia, con 5.810; Castilla-La Mancha, con 5.671; Castilla y León, con 5.579; Baleares, con 4.295; Extremadura, con 2.940; Aragón, con 2.533; Asturias, con 2.192; Navarra, con 2.092; Cantabria, con 1.636; La Rioja, con 947; Ceuta, con 276; y Melilla, con 236.

Las otras víctimas de la violencia machista

Los datos de Interior también revelan que hay más de 50.000 casos con menores involucrados. Un total de 1.435 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 121 en alto y 1.312 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 12.085 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 18 de ellos en riesgo extremo, 921 en alto y 11.146 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".