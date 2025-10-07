El BNG "desbloquea" tramitar la transferencia de la AP-9 y presiona al Gobierno con su voto a la Ley de Movilidad
«Conseguimos que o PSOE se movese e que a Mesa do Congreso feche hoxe o prazo para a tramitación da Lei», anunció el diputado Néstor Rego
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) anunció este martes un “desbloqueo” en el Congreso de la tramitación de la ley impulsada por el Parlamento de Galicia para reclamar la transferencia de la autopista AP-9, al tiempo que mantiene abierta la negociación con el Gobierno central sobre su apoyo a la Ley de Movilidad Sostenible, que se votará este miércoles en el Pleno de la Cámara Baja.
El diputado nacionalista Néstor Rego explicó en rueda de prensa que la Mesa del Congreso cierra este martes el plazo para presentar enmiendas de totalidad al texto sobre la AP-9. Si ningún grupo formula cambios de conjunto, el BNG confía en que “la próxima semana se abra el plazo de enmiendas al articulado” y que la ley “pueda tramitarse lo antes posible”.
Negociaciones en marcha
La transferencia de la autopista es una de las principales reivindicaciones del nacionalismo gallego, que reclama desde hace años que la titularidad pase al Estado gallego y que se reduzcan los peajes. Rego recordó que el BNG también está en contacto con el Ejecutivo central para que cumpla el compromiso de aplicar tarifas bonificadas en los trayectos de media distancia en Galicia, un aspecto que considera clave en las negociaciones en marcha.
Precisamente esas conversaciones condicionan el sentido del voto del Bloque a la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que el diputado considera “insuficiente” para un Gobierno “realmente progresista”. Según advirtió, el texto “queda corto” en cuestiones como la prioridad del transporte público frente al privado.
No obstante, Rego reconoció mejoras introducidas durante la fase de ponencia y comisión, algunas a propuesta del propio BNG, como la compensación a las comunidades autónomas por las paradas de autobuses que se supriman en el nuevo mapa concesional estatal. “Estamos en un punto en que, con algunas cuestiones, esto puede salir adelante”, señaló el parlamentario.
