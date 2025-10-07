¿Quién es el gallego David Amor, último eliminado de ‘Masterchef Celebrity 10’ que entró en la Televisión gracias a la actriz María Castro?

La última entrega del programa de Televisión Española (TVE) Masterchef Celebrity 10 ha tenido de todo. Y no solo por la ya habitual tensión entre fogones y los momentos de risas con los que concursantes y jurado nos acostumbran para aliviar la presión de la competición, sino por la enorme sorpresa que ha supuesto la vuelta al programa de la cantante extremeña Soraya Arnelas –eliminada durante la segunda semana de esta edición– tras ser repescada y, sobre todo, las lágrimas que ha dejado en las cocinas la expulsión del cómico gallego David Amor, uno de los más queridos entre los compañeros.

Su marcha tuvo lugar tras una competencia por parejas que tan solo sirvió para abrir boca y una prueba de eliminación en la que se tuvieron que enfrentar los concursantes del equipo perdedor en el duelo de exteriores, que, además de David Amor, estaba compuesto por el actor Alejo Sauras, el exfutbolista Miguel Torres, el escenógrafo y colaborador televisivo Quique Torito y la cómica y presentadora Valeria Ros. Todos menos Valeria, que decidió utilizar el pin de la inmunidad. «Hoy me apetecía cocinar, pero me quiero quedar en el programa», aseguró.

A los demás no les quedó otra que darlo todo y cocinar tras conocer los ingredientes que debían usar jugando a los bolos, diversión con la que a David Amor le tocó la desventaja de tener que cocinar durante diez minutos menos que el resto. Veinte en comparación con Quique Torito, que logró diez minutos de ventaja al derribar todos los bolos a la primera.

Así, David, Alejo, Miguel y Torito se pusieron manos a la obra con sus creaciones. El primero en presentar su obra a los jueces –entre los que, además de Samantha, Pepe y Jordi, se encontraban Paz Vega y Santiago Segura– fue Alejo. Lo hizo bajo el título de Festival de chocolate con leche, un helado de leche con avellanas y espuma de chocolate que estaba «bien y rico».

Acto seguido, Torito se acercó hasta el jurado para acercar 30 de julio de 2011 –en referencia al día de su boda–, una lasaña con láminas de manzana rellena con un sofrito de foie, cebolla y almendras adornada arriba con un trozo de anguila. Un plato que para Jordi era igual de «caótico» que el enlace del escenógrafo y colaborador televisivo en un parque de atracciones de Sevilla en pleno verano. «No es el momento de hacer un plato caótico», le espetó el chef catalán.

Tras ello, fue el turno de Miguel, que sorprendió a todos con el nombre de su elaboración: Viaje a minabo. Nombres aparte, el plato consistía en un solomillo asado acompañado de jengibre, hierba buena y arroz que estaba «exquisito».

Y como un preludio de lo que iba a pasar al término del programa. El último en enseñar su trabajo fue el cómico gallego David Amor. Su obra fue Viche (Viste), un ceviche «soso sin salsa» con el que quiso resarcirse del realizado al principio del programa de esta semana junto a Mariló Montero. Visto lo visto, no lo consiguió.

Una vez hechas las valoraciones, los jueces se fueron a deliberar para, más tarde, revelar que «el séptimo aspirante que no continúa en las cocinas es David». El gallego se tomó la noticia con deportividad y se marchó agradeciendo al programa por permitirle «disfrutar muchísimo» de la cocina, y hasta con un beso en los morros de Mariló Montero.

¿Quién es David Amor?

Natural de la localidad pontevedresa de Salceda de Caselas, David Amor demostró desde muy joven gran habilidad en el balonmano, tanto que llegó a formar parte de la selección española en las categorías juvenil y júnior, llegando a convertirse en campeón del mundo y de Europa.

Sin embargo, una lesión truncó su carrera deportiva, impidiéndole continuar con su progresión ascendente dentro del balonmano. Tras ello, trabajó como camarero o repartidor de pizza, pero su vida dio un giro de 180 grados cuando, gracias a la actriz gallega María Castro, con la que iba a clases de INEF, se introdujo en el mundo de la televisión. «Ella me animó a probar; de ahí pasé a la televisión gallega», aseguró en Diez Minutos.

Así, tras ser elegido Míster Simpatía en un certamen de belleza en 1999, David Amor apareció en la TVG en el programa O rei da comedia y, más tarde, en el Supermartes, mítico programa presentado por el ya fallecido Xosé Manuel Piñeiro, que fue quien le bautizó como David Amor. «Tonteaba de manera inocente con las invitadas. El presentador quiso ponerme un nombre artístico y me convertí en David Amor, el defensor del telespectador. Y hasta hoy», declaró Amor, cuyo nombre real es David López Veleiro, en una entrevista concedida a Diez Minutos.

Su paso ante las cámaras también incluye rodajes en series como Mareas vivas, en la TVG, o Gym Tony, en Cuatro, ficción esta última donde hizo el papel de Tito prácticamente de principio a fin de las emisiones. Asimismo, David Amor se dejó ver en producciones como Aquí paz y después gloria, de Telecinco, y Pequeñas coincidencias, de Prime Video, y programas como Zapeando, Y ahora Sonsoles o Tu cara me suena.

Sin embargo, su explosión mediática tuvo lugar como humorista en El club del chiste en Antena 3, donde demostró su talento para sacarnos una sonrisa junto a figuras de la talla de Leo Harlem, Anabel Alonso y Ernesto Sevilla, entre otros.