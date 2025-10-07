Raíces que no envejecen: volver a casa con 100 años

Hace tres meses Gonzalo Noval cumplía 100 años. Entonces, volver a Galicia era solo una ilusión. Ayer ese anhelo se hizo realidad. Tras nueve horas de viaje desde Cuba, y con la ayuda de su bastón, pudo, al fin, volver a caminar por suelo gallego. Gonzalo lo describe en pocas palabras:«Sentí una emoción inconmensurable».

Pasaron más de 70 años desde que dejó Narón, su tierra natal, y partió rumbo a La Habana en busca de una vida mejor: «Galicia era bastante pobre en aquella época, España acababa de salir de la Guerra Civil, había una miseria terrible». Tenía 25 años y trabajaba en el astillero de Ferrol como tornero cuando tomó la decisión de emigrar. Echando la vista atrás no se arrepiente, no le reprocha nada al Gonzalo del pasado: «Los que querían formar una familia y tener una buena situación económica, se marchaban».

El centenario Gonzalo Nodal, entre los 200 emigrantes gallegos que vuelven a la tierra que les vio nacer / Pablo Hernández Gamarra

Las circunstancias de la vida lo llevaron a trabajar en diferentes oficios, «algunos no los recuerdo», concreta Gonzalo, «la memoria es la más afectada por los años», explica. Participó en el Comité de Amistad Cubano-Soviético y formó un taller para la fabricación de equipos de farmacia. «La situación actual en Cuba está mal, con muchos problemas», asegura el hombre de 100 años, y admite que siempre que piensa en Galicia, piensa en volver. A su lado, su esposa, Andrea Luisa, de 85 años, cuenta que la decisión de unirse al programa Reencuentros con Galicia, organizado por la Xunta de Galicia, «fue un proceso difícil», ya que debían asegurarse de que Gonzalo, con 100 años, estuviera en condiciones óptimas para realizar el viaje. No vinieron solos, los acompaña su hijo, Enrique Noval, que dice ver a su padre muy «contento» e «ilusionado». A pesar del cansancio, la sonrisa en su rostro lo confirmaba.

No es la primera vez que vuelve, pudo hacerlo cuatro o cinco veces a lo largo de estos 75 años emigrado. «Cuando su madre vivía nos invitó y también vinimos con el imserso», explica Andrea Luisa. Ella nunca aprendió gallego pero, por su parte, Gonzalo no lo ha olvidado. Sus raíces con Galicia siempre estuvieron presentes, tanto, que su hija estudió en la Universidad de Santiago de Compostela. Reconoce que ahora no tiene muchos familiares en Galicia, vuelve para reencontrarse con su tierra y comer todo el pulpo «que poida», bromea.

Reencuentros con Galicia

El programa Reencuentros con Galicia es una iniciativa con más de 35 años de trayectoria promovida por la Secretaría Xeral da Emigración. Tiene como objetivo facilitar el regreso temporal a Galicia de personas emigrantes gallegas mayores de 65 años que residen en América. 200 personas procedentes de Venezuela, Cuba, Brasil, México, Bolivia, Argentina y Uruguay aterrizaron este lunes en Vigo para disfrutar de 10 días en la comunidad. «Muchos de los participantes llevan décadas sin regresar a Galicia, por lo que este reencuentro será muy emotivo, tanto para ellos como para sus familias.» declara el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante el recibimiento.

Los participantes se alojarán en las residencias de tiempo libre de la Xunta de Galicia en Panxón y O Carballiño. Podrán disfrutar, también, de diversas actividades y visitas culturales, además de recorrer diferentes localidades y ciudades gallegas para conocer el patrimonio cultural y natural de su tierra.