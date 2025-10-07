Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La luna llena más próxima del año resplandece en el cielo despejado de Galicia

El plenilunio, conocido como la luna del cazador, pudo contemplarse más grande y luminoso de lo habitual por su cercanía al perigeo, a solo 359.807 kilómetros de la Tierra

Así se vio la rutilante superluna del cazador

Así se vio la rutilante superluna del cazador

Ver galería

Así se vio la rutilante superluna del cazador / Lavandeira jr (EFE)

El Correo Gallego

Santiago

La noche de este lunes al martes dejó una de las imágenes más espectaculares del otoño: una casi superluna que brilló con fuerza sobre el cielo de Santiago y del resto de Galicia. La luna llena de octubre, también llamada luna del cazador, se encuentra especialmente próxima a la Tierra, a solo 359.807 kilómetros, cuando la distancia media es de 384.500.

Así fue la superluna de octubre

Así fue la superluna de octubre / Jorge Calderón

Según Meteogalicia, el momento exacto de plenilunio se produjo en la madrugada del martes 7, a las 05:48 horas, mientras que el satélite alcanzará su punto más próximo a nuestro planeta a mediodía del jueves 8. Esa diferencia de poco más de un día impide que coincidan por completo ambos fenómenos, pero el resultado visual ha sido prácticamente el mismo: una luna llena más grande y brillante de lo habitual, fácilmente visible gracias a los cielos despejados que dejaron las altas presiones.

Así fue la superluna de octubre

Así fue la superluna de octubre / Jorge Calderón

La influencia de esta “casi superluna” también se notó en el mar. Las mareas registraron una amplitud mayor de lo normal, con hasta 3,8 metros de diferencia entre la bajamar y la preamar.

Dracónicas y oriónidas

El intenso resplandor lunar dificultó, con todo, la observación de las dracónidas, la lluvia de meteoros que alcanzará su máximo entre este miércoles 8 y el jueves 9 de octubre. Habrá que esperar a las oriónidas, previstas para el 20 y el 21, cuando la luna nueva ofrezca mejores condiciones para disfrutar de este otro espectáculo celeste.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. San Froilán, Marisco y Faba de Lourenzá: guía de las fiestas más destacadas este mes de octubre en Galicia
  2. El anticiclón bloquea las borrascas y prolonga el veranillo en Galicia: así será el tiempo esta semana
  3. Octubre empieza en Galicia con calor inusual: más de 30 grados a la espera de un frente frío
  4. Estos son los diez domingos y festivos en los abrirán los comercios de Galicia en 2026
  5. El examen teórico de conducir cambia en Galicia: estas son las nuevas señales de tráfico que se incluyen desde este miércoles
  6. Permanece en la UCI en estado grave una mujer embestida por un buey en el desfile de ganado de San Froilán
  7. Alerta ecológica en Ons: el ave símbolo de las Illas Atlánticas, al borde de la extinción
  8. «Está muy bien que se hagan series de narcotráfico en Galicia, pero me gusta mucho que se aborde la Galicia rural»

La luna llena más próxima del año resplandece en el cielo despejado de Galicia

La luna llena más próxima del año resplandece en el cielo despejado de Galicia

Galicia estudia el uso de aguas subterráneas como estrategia contra la sequía

Galicia estudia el uso de aguas subterráneas como estrategia contra la sequía

La odisea de los gallegos de la Flotilla: «Nos ordenaron firmar un documento en hebreo y un soldado lo garabateó por mí»

La odisea de los gallegos de la Flotilla: «Nos ordenaron firmar un documento en hebreo y un soldado lo garabateó por mí»

El sector náutico gallego reivindica su papel en la sociedad en un simposio en Sanxenxo

El sector náutico gallego reivindica su papel en la sociedad en un simposio en Sanxenxo

El Sistema VioGén registra 6.161 casos activos de violencia de género en Galicia, 400 más que el año pasado

El Sistema VioGén registra 6.161 casos activos de violencia de género en Galicia, 400 más que el año pasado

Los activistas gallegos de la Flotilla vuelven a casa tras su detención en Israel: «Están razonablemente bien y emocionados»

Los activistas gallegos de la Flotilla vuelven a casa tras su detención en Israel: «Están razonablemente bien y emocionados»

En paradoiro descoñecido o profesor condenado a 13 anos por abusar sexualmente dunha alumna en Ourense

En paradoiro descoñecido o profesor condenado a 13 anos por abusar sexualmente dunha alumna en Ourense

Diego Calvo asume las funciones de presidente de la Xunta durante las vacaciones de Alfonso Rueda

Diego Calvo asume las funciones de presidente de la Xunta durante las vacaciones de Alfonso Rueda
Tracking Pixel Contents