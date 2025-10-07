La luna llena más próxima del año resplandece en el cielo despejado de Galicia
El plenilunio, conocido como la luna del cazador, pudo contemplarse más grande y luminoso de lo habitual por su cercanía al perigeo, a solo 359.807 kilómetros de la Tierra
La noche de este lunes al martes dejó una de las imágenes más espectaculares del otoño: una casi superluna que brilló con fuerza sobre el cielo de Santiago y del resto de Galicia. La luna llena de octubre, también llamada luna del cazador, se encuentra especialmente próxima a la Tierra, a solo 359.807 kilómetros, cuando la distancia media es de 384.500.
Según Meteogalicia, el momento exacto de plenilunio se produjo en la madrugada del martes 7, a las 05:48 horas, mientras que el satélite alcanzará su punto más próximo a nuestro planeta a mediodía del jueves 8. Esa diferencia de poco más de un día impide que coincidan por completo ambos fenómenos, pero el resultado visual ha sido prácticamente el mismo: una luna llena más grande y brillante de lo habitual, fácilmente visible gracias a los cielos despejados que dejaron las altas presiones.
La influencia de esta “casi superluna” también se notó en el mar. Las mareas registraron una amplitud mayor de lo normal, con hasta 3,8 metros de diferencia entre la bajamar y la preamar.
Dracónicas y oriónidas
El intenso resplandor lunar dificultó, con todo, la observación de las dracónidas, la lluvia de meteoros que alcanzará su máximo entre este miércoles 8 y el jueves 9 de octubre. Habrá que esperar a las oriónidas, previstas para el 20 y el 21, cuando la luna nueva ofrezca mejores condiciones para disfrutar de este otro espectáculo celeste.
