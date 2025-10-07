Tras Tanxugueiras o Dakidarría, estos son los conciertos que aún faltan en el San Froilán

No puede concebirse a Lugo sin sus fiestas más emblemáticas: las de San Froilán, que este 2025 están teniendo lugar del 4 al 12 de octubre.

Declaradas de Interés Turístico Nacional, el programa de esta edición está lleno de actividades para todos los públicos: ferias, exposiciones, pasacalles, desfiles y conciertos.

Dentro de este último apartado, el pasado fin de semana los asistentes pudieron disfrutar de los conciertos de artistas de la talla de Tanxugueiras, Xoel López, Dakidarría, Festicultores o Biznaga.

Conciertos San Froilán 2025

Si bien alguno de estos conciertos fueron, sin duda, de los momentos más esperados del San Froilán, todavía queda mucha música de la mano de artistas como Lia Kali, Guadi Galego, Bala, Vera Fauna o El Consorcio; entre otros.

A continuación te contamos los horarios y ubicaciones de los conciertos todavía están por llegar al San Froilán:

Martes 7 octubre:

20.00 h. Concierto de Vrasica en la praza da Mosqueira.

en la praza da Mosqueira. 20.00 h.Concierto de Zarandela en la praza de Santa María.

en la praza de Santa María. 21.00 h. Concierto de Irmaus da Raia Seca en la praza de Santa María.

en la praza de Santa María. 22.00 h.Concierto de Untides en la praza da Mosqueira.

Miércoles 8 octubre:

21.00 h. Concierto de Uxía; Será por flores en la praza Santa María.A las 20.00h Teloneros: Nebra .

en la praza Santa María.A las 20.00h Teloneros: . 22.00 h. Concierto de El Nido en la praza da Mosqueira.

Jueves 9 octubre:

21.00 h. Concierto de Vera Fauna en la praza Santa María. A las 20.00h Teloneros: Jade4 .

en la praza Santa María. A las 20.00h Teloneros: . 23.30 h. Concierto de Bala en la praza Santa María.

Viernes 10 octubre:

21.00 h. Concierto de Nogen en la praza Santa María. A las 20h Teloneros: Punk Kon Queixo .

en la praza Santa María. A las 20h Teloneros: . 22:00 Concierto de Madame Rachel en la praza da Mosqueira.

en la praza da Mosqueira. 22.00 h. Concierto de Lía Kali en la praza Horta do Seminario. Teloneros: Verter GZ .

en la praza Horta do Seminario. Teloneros: . 23.30 h. Concierto de Pony Pisador en la praza Santa María.

Sábado 11 octubre:

20.00 h. Concierto de Sigilu en la praza da Mosqueira.

en la praza da Mosqueira. 21.00 h. Concierto de Queralt Lahoz en la praza Santa María.

en la praza Santa María. 22.00 h. Concierto de Anxo Araújo en la praza da Mosqueira.

en la praza da Mosqueira. 22.00 h. Concierto de El Consorcio en la Horta do Seminario. A las 21.00h Teloneros: Iria Estévez y Luis Monsalve.

en la Horta do Seminario. A las 21.00h Teloneros: y 23.30 h. Concierto de De Ninghures en la praza Santa María.

Domingo 12 octubre: