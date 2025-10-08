Besteiro da positivo en Covid-19 y suspende su agenda de los próximos días
El líder del PSdeG no acudirá a la XXVI Feira Conxemar ni a los actos organizados por la Fundación Érguete. Tampoco asistirá esta tarde al partido amistoso 'Xuntos contra o Lume' en el Estadio de Balaídos
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha suspendido su agenda de los próximos días al encontrarse mal y dar positivo en Covid-19.
Según han informado fuentes del PSdeG, debido a esta indisposición, el jefe de filas de los socialistas gallegos no acudirá en la tarde de este miércoles al partido de fútbol amistoso 'Xuntos contra o Lume' entre el R.C. Celta de Vigo y la Selección de Ourense, que se disputará en el Estadio Balaídos de Vigo.
Xosé Ramón Gómez Besteiro también tenía previsto a la XXVI Feria Conxemar, así como a los actos por el aniversario de la Fundación Érguete, a los que finalmente asistirá la secretaria de Organización de la formación, Lara Méndez.
