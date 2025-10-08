El conselleiro de Sanidade respalda el uso medicinal del cannabis para paliar el dolor en pacientes

La puerta al uso de cannabis medicinal para ciertas condiciones clínicas está cada vez más abierta. Después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes su suminstración en hospitales —recetado por especialistas y para dolencias cuyos fármacos no demuestren eficacia en el paciente— el titular de Sanidade de la Xunta, Antonio Gómez Caamaño, ha mostrado su conformidad con esta regulación.

«Vengo del mundo de la Oncología», recordó el conselleiro en su visita a las obras de rehabilitación del Centro de Saúde da Milagrosa (Lugo). En esta rama de la medicina se viene empleando desde hace décadas productos derivados del cannabis para paliar el dolor e, incluso, efectos producidos por la medicación. Por ello, se mostró conforme con la medida y aseguró que «todo lo que sea ayudar a la gente» le pàrece «bien», consciente de que la aplicación de esta planta contribuye al «control de apetito y dolor en pacientes con cáncer».

Un protocolo de acompañamiento psicológico

El conselleiro de Sanidade también avanzó que las tres universidades gallegas realizarán un protocolo de atención psicológica para el alumnado, con el fin de proporcionar mayores garantías de continuidad asistencial. Para enfrentarse a una etapa con «importantes cambios vitales que pueden afectar a la salud mental de los jóvenes», el Sergas, la USC, la UVigo y la UDC se alían para fortalecer y garantizar una «salud mental sólida» entre los universitarios.

De esta manera, Sanidade destinará apoyo técnico y económico a las tres universidades para impulsar un protocolo que incida en el cuidado emocional de la juventud. Además, al margen de esta colaboración, las universidades podrán realizar actividades formativas para su profesorado y el personal de atención al alumnado y actividades de divulgación.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, Caamaño ha destacado esta novedad en la jornada 'Saúde Mental e Mocidade: Coidar o presente para construír o futuro', celebrada este miércoles en colaboración con la Federación de familiares e persoas con enfermidade mental de Galicia (Feafes).