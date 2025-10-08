Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en la A-8 un vecino de Arousa con 10 kilos de cocaína y hachís ocultos en una 'caleta' artesanal

Los agentes de la Guardia Civil también encontraron en su domicilio de Vilanova un taller de adulteración, corte y envasado de estupefacientes

'Caleta' artesanal en la que los agentes localizaron la droga oculta en el vehículo del vecino de Arousa detenido

'Caleta' artesanal en la que los agentes localizaron la droga oculta en el vehículo del vecino de Arousa detenido / Guardia Civil

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

La Guardia Civil detuvo a un hombre, de 51 años y vecino de Vilanova de Arousa (Pontevedra), que transportaba cinco kilos de cocaína y otros tantos de hachís en una 'caleta' artesanal en su vehículo cuando circulaba por la A-8, a su paso por la localidad lucense de Ribadeo.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron el pasado día 2 de octubre y ante la rapidez de la sustancia en reaccionar a los reactivos y la disposición de la misma, los agentes sospecharon de la posibilidad de que se tratase de tráfico internacional de estupefacientes.

Vivía en una casa sin enseres de valor pero permanentemente vigilada

Por ello, registraron el domicilio del detenido y los investigadores percibieron que la vivienda, a pesar de no tener enseres de valor, estaba permanentemente vigilada por un circuito de cámaras de fabricación casera.

Los agentes localizaron en la vivienda una estancia que constituía un taller de adulteración, corte y envasado de sustancias estupefacientes. En la habitación se encontraba un armario que albergaba gran cantidades de estupefacientes.

Droga requisada en la vivienda del arousano detenido en Ribadeo

Droga requisada en la vivienda del arousano detenido en Ribadeo / Guardia Civil

De esta forma, hallaron hachís, cocaína y heroína en diferentes presentaciones, preparadas para su distribución. En total intervinieron: 4,9 kilogramos de cocaína; 4,2 kilogramos de heroína; 9,9 kilos de hachís en tabletas individuales; sustancias de corte; dos teléfonos satelitales; y una maquina de contar dinero.

