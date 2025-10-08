Varios hombres agreden de forma "brutal" a otro en Lugo para robarle 1.000 euros en efectivo
La víctima relacionó el asalto con una discusión previa ocurrida en un establecimiento de hostelería en el que había coincidido con un hombre que pudo observar dónde guardaba el dinero al usar una máquina tragaperras
Europa Press
La Policía Local de Lugo ha informado de que un hombre sufrió en la madrugada del 7 de octubre una "brutal" agresión con robo en la vía públia. En total, se sustrajeron 1.000 euros en efectivo --200 del bolsillo trasero y una riñonera con otros 800-- y 220 euros más en Lotería de Navidad, además de documentación personal y las llaves de su puesto de trabajo. Según informa en un comunicado, los agentes intervinieron tras recibir aviso sobre la presencia de una persona herida en la confluencia de la Avenida de Magoi con la Rúa Madanela.
En el lugar se localizó la un hombre con evidentes lesiones faciales y sangrado abundante, quien manifestó ser abordado por varios individuos que lo derribaron y propinaron fuertes patadas en cabeza, antes de robarle.
La víctima, según relata la Policía Local, relacionó el asalto con una discusión previa ocurrida en un establecimiento de hostelería en el que había coincidido con un hombre acompañado de una pareja, quien podría observar dónde guardaba el dinero al usar una máquina tragaperras. La Policía Local ha trasladado que se obtuvieron grabaciones del local que permitirán avanzar en la identificación de los autores.
La víctima fue evacuada al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) dada la gravedad de las lesiones.
