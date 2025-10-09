Una autopista hacia el futuro: Galicia inaugura la línea de comunicación cuántica terrestre más larga del país

La comunidad gallega se postula como pionera en la ciberseguridad de Europa tras la inauguración de la línea de comunicación cuántica terrestre más larga de España de alrededor de 120 kilómetros de longitud. La I+D+i atlántica marca un récord al enlazar el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), situado en Santiago de Compostela, y el Vigo Quantum Communication Center (VQCC), en la ciudad olívica.

«Este hecho marca un antes y un después en la protección de las comunicaciones, garantizando una seguridad a prueba de futuros ataques», celebró el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que participó en la puesta en funcionamiento de esta disruptiva conexión. Durante la cita se lanzó el primer mensaje por este enlace terrestre de Distribución Cuántica de Claves (QKD) basado en fibra.

Galicia a la vanguardia de Europa

El sistema permitirá mejorar la seguridad en las comunicaciones a lo largo del recorrido entre Vigo y Santiago. No obstante, se prevé una extensión a otros puntos dentro de la red gallega de investigación y la conexión a la EuroQCI, la infraestructura de comunicación cuántica segura que acogerá a toda la Unión Europea.

Este gran enlace de fibra óptica, enmarcada dentro del Plan galego de investigación e innovación 2025-2027, está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través de los Fondos NextGeneration EU.

Aplicación heterogénea

Esta tecnología está presente en múltiples ámbitos que afectan a toda la ciudadanía, «desde la protección de infraestructuras críticas, como redes eléctricas y sistemas de control de tráfico aéreo, hasta la seguridad de transacciones bancarias y datos de salud», según detalló Rodríguez. También se utiliza en el control de plantas de producción, para monitorizar infraestructuras energéticas o, incluso, dentro de la industria farmacéutica para intercambiar datos sensibles. Destaca, además, su uso para garantizar la ciberseguridad en las comunicaciones empresariales, gubernamentales y militares.

«Este avance nos prepara para esa era, ofreciendo una capa de seguridad que será inmune a los métodos de ataque futuros», destacó el conselleiro. Por su parte, la subdirectora de RedIRIS de Red.es, Esther Robles, se mostró «convencida de que, con el tiempo, muchos de estos avances podrán trasladarse a nuestras redes de comunicaciones».

El primer mensaje lanzado

Durante esta jornada se envió la primera comunicación de esta línea, que se conservará en el Arquivo de Galicia como prueba del desarrollo histórico de la comunidad. A continuación, su transcripción:

“Desde este lugar e neste intre queda escrita unha nova páxina da historia. Esta é a primeira mensaxe transmitida a través dunha ligazón cuántica terrestre en Galicia, a máis longa de España: un símbolo do paso decidido dun pobo que mira ao futuro con talento e con esperanza. A sociedade galega de hoxe está a aprender e a construír unha vez máis este novo camiño que será o da sociedade do mañá. Máis toda historia precisa quen a continúe: serán os galegos e galegas do futuro quenes manteñan vivo este legado e o fagan medrar co seu enxeño, afouteza e paixón polo coñecemento. Por Galicia, pola ciencia e polos galegos de todos os tempos.”