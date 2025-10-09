La nueva PAC amenaza con empujar al abandono 200.000 hectáreas de terreno

La propuesta europea de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 implica recortes en el presupuesto y nuevas reglas de juego para el campo. Los detalles están todavía muy verdes a estas alturas, pero las primeras estimaciones apuntan a una pérdida de 80 millones de euros en 23.000 explotaciones gallegas. Sin embargo, el daño económico y social no sería la única consecuencia de este tijeretazo a la PAC, sino que existe también un impacto medioambiental. De arranque, más de 200.000 hectáreas de terreno hoy en uso podrían verse abocadas al abandono, con el consiguiente riesgo para los incendios.

Es una de las conclusiones de un estudio de la Fundación Juana de Vega que presentó el Grupo Operativo Rede Galega de Granxas Modelo. El informe analiza la rentabilidad del vacuno de carne en la comunidad, en base a datos correspondientes a 2024 facilitados por 17 granjas. De ellos, se concluye que son negocios insostenibles sin un elemento clave: las ayudas directas de la PAC. Se trata de subvenciones que se conceden por cabeza de ganado y cuyo importe varía según el tipo de explotación o la raza, por ejemplo.

En una Galicia donde el ecosistema del vacuno de carne está marcado por la atomización del sistema productivo, con granjas de pequeñas dimensiones y producción familiar —un rebaño medio de 56 vacas y unas 60 hectáreas de base territorial—, esa inyección económica de la PAC cobra aún más relevancia. Son estas explotaciones la que gestionan un total de 200.000 hectáreas de terreno.

Beneficios al límite

Se trata de una porción de suelo muy relevante en el conjunto del campo gallego, donde se estima que la superficie agraria útil (SAU) ronda las 700.000 hectáreas. Las 200.000 en manos de ganaderos de vacuno de carne equivalen, por ejemplo, a toda la SAU de A Coruña, atendiendo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023. Sin ganado en ellas, la mayor parte quedan condenadas al abandono y a ser pasto de las llamas.

Entrando en detalle, el estudio de la Fundación Juana de Vega calcula que las explotaciones gallegas comercializan de media al año unos 34 terneros, a los que se suman las ventas de animales viejos, lo que suma una producción final de unos 10.460 kilos por ganadería.

La venta de animales es la principal fuente de ingresos (67% del total), mientras que el resto de dinero entra por subvenciones públicas, que representan el 33%, con un peso muy destacado de las líneas de la PAC, que inyectan de media 29.000 euros por ganadería.

El informe revela que los gastos medios de una de estas explotaciones ascienden a 85.950 euros anuales, incluyendo en ellos el salario de titulares y trabajadores, mientras que los ingresos se mueven en 88.615 euros. Esto deja un margen de beneficio, además de los sueldos, de 2.665 euros/año.

Traducido a kilos de carne, el coste de produción se sitúa en 8,22 euros/kilo, y los ingresos en 8,47 euros/kilo, lo que estrecha el margen hasta 0,25 euros en kilo. Si se analiza la renta disponible, el importe que quedaría para los propietarios si no se imputan en los gastos su salario asciende a 29.400 euros anuales por granja.

Estos números avalan la conclusión del estudio de la Fundación Juana de Vega: hoy, las ayudas de la PAC son determinantes para la viabilidad de las explotaciones de vacuno de carne gallego y sin ellas, los ingresos no permitirían ni siquiera cubrir un salario para los dueños. «En otras palabras, las ayudas públicas equivalen prácticamente a la renta disponible de las granjas, evidenciando a vulnerabilidade estructural y la necesidad de políticas públicas estables orientadas a fortalecer un sector estratégico para el rural de Galicia», apunta eñ director de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade.

«El vacuno de carne se basa en un modelo productivo sostenido por el trabajo familiar y con una fuerte dependencia de las subvenciones», prosigue Andrade, queconsidera que para garantizar su futuro «es imprescindible avanzar en estrategias que mejoren la eficiencia productiva, refuercen la estabilidad económica y valoricen comercialmente la carne galega». Solo así se conseguirá garantizar el relevo para las explotaciones y, con él, salvar del abandono esas 200.000 hectáreas de suelo productivo.