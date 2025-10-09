Una reproducción del incendio de Pantón del mes pasado obliga a cortar la línea de tren Ourense-Monforte

Una "posible reproducción", originada este jueves, del incendio que afectó el mes pasado a Pantón (Lugo) obligó a cortar la línea ferroviaria entre Ourense y Monforte de Lemos para las tareas de extinción. Adif ha informado de que debido a que el incendio está "próximo a las vías" la circulación entre Lugo y Ourense se ha interrumpido para un corte de la tensión en catenaria, a petición de bomberos.

El fuego, que se encuentra activo, comenzó a las 13.18 horas, según informó la Consellería do Medio Rural a Europa Press. Por el momento, calcina menos de una hectárea, si bien se inició en una ladera de difícil acceso.

Actualmente, trabajan en las tareas de extinción un helicóptero, una motobomba, dos brigadas y un agente. Por su parte, Renfe ha programado un plan de transporte por carretera para prestar servicio a los viajeros de media y larga distancia afectados por el incendio.

El gran incendio forestal de Pantón, declarado el 18 de septiembre, quedó extinguido el 29 de septiembre tras calcinar más de 1.800 hectáreas.