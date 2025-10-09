Sanidade impulsa con las universidades un plan para cuidar la salud mental

Avanzar en el cuidado de la salud mental es una cuestión de gran importancia para la sociedad. Con el propósito de dar nuevos pasos, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzó este miércoles que elaborará junto a las tres universidades gallegas —Universidade de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo— un protocolo de acompañamiento psicológico a los estudiantes para proporcionar garantías de continuidad asistencial.

El propósito es, según señaló la Consellería en un comunicado, «garantizar una salud mental sólida entre la población universitaria». Esta etapa, explicó el conselleiro, «suele representar una época de importantes cambios vitales», tales como pueden ser un cambio de residencia, un distanciamiento familiar o una mayor exigencia académica.

Esta situación se ve también reflejada en numerosos estudios. Sin ir más lejos, la Universidad Miguel Hernández publicaba esta misma semana un informe en el que revelaba, tras la realización de más de un millar de estudiantes, que el 21% del alumnado universitario en España ha tenido pensamientos suicidas, mientras que un 5,8% llegó a intentarlo al menos una vez.

Asimismo, un 18% reconoció haberse autolesionado, si bien no tenía intención de morir. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de atender a la salud mental desde todos los ámbitos para saber, además, detectar las señalas de manera temprana.

Una época de cambios e incertidumbres

«Se trata de un conjunto de circunstancias que pueden afectar a la salud mental de los chicos y chicas», declaró durante la inauguración, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago Compostela, de la jornada Salud Mental y Juventud: Cuidar el presente para construir el futuro, organizada en colaboración con la Federación de familiares y personas con enfermedad mental de Galicia (Feafes).

De este modo, el Ejecutivo autonómico proporcionará apoyo técnico y económico a las tres universidades públicas para impulsar este protocolo. Asimismo, al amparo de esta colaboración las universidades podrán realizar actividades formativas para su profesorado y el personal de atención al alumnado, además de realizar actividades de divulgación.

Programas en otras etapas educativas

Este plan será el primero dedicado de forma específica a la prevención del suicidio en el ámbito universitario, si bien la Xunta ya tiene otros proyectos en marcha en diferentes etapas educativas. Uno de ellos es el llamado YAM (Youth Aware of Mental Health), dirigido a los estudiantes de entre 13 y 17 años en el que aprende y debate sobre salud mental y se previene el riesgo suicida infanto-juvenil. Con él se pretende, entre otras cuestiones que aprendan, de cara al futuro, a reconocer la necesidad de buscar apoyo cuando se enfrentan a situaciones complicadas de la vida.

En este curso académico, YAM llega a 172 centros educativos de la comunidad, lo que se traduce en un alcance de entorno a 10.000 adolescentes.