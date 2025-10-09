Sanidade se muestra dispuesta a facilitar los datos de los cribados de cáncer: "No tenemos nada que ocultar"
El conselleiro apunta que aún no han recibido la petición formal por parte del Ministerio
La Consellería de Sanidade está dispuesta a facilitar al Consejo Interterritorial de Sanidad los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. Así lo aseguró este jueves su responsable, Antonio Gómez Caamaño, quién aseguró que en la comunidad "no tenemos nada que ocultar".
Galicia no ha recibido aún la petición formal de estos, según detalló el conselleiro: "Vamos a esperar y ver qué datos quieren, para qué los quieren y cómo los van a utilizar". Fue este miércoles cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba que iba a reclamar a las comunidades la información sobre "todos" los programas de cribado que realizan para hacer un "seguimiento exhaustivo" de su desarrollo y "reforzar la vigilancia" en todo el país.
El Ministerio pide esta información después de que se hiciesen públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Una situación que, en palabras de García, se debe a "falta de control" y "falta de seguimiento".
Aunque Caamaño recordó que la competencia en cuanto a cribados es "exclusivamente autonómica", se mostró dispuesto a colaborar, ya que, tal y como remarcó, "Galicia no tiene nada que ocultar". "Al contrario, tiene mucho de lo que presumir", manifestó.
- San Froilán, Marisco y Faba de Lourenzá: guía de las fiestas más destacadas este mes de octubre en Galicia
- El anticiclón bloquea las borrascas y prolonga el veranillo en Galicia: así será el tiempo esta semana
- Estos son los diez domingos y festivos en los abrirán los comercios de Galicia en 2026
- El BNG 'desbloquea' tramitar la transferencia de la AP-9 y presiona al Gobierno con su voto a la Ley de Movilidad
- El examen teórico de conducir cambia en Galicia: estas son las nuevas señales de tráfico que se incluyen desde este miércoles
- Permanece en la UCI en estado grave una mujer embestida por un buey en el desfile de ganado de San Froilán
- La luna llena más próxima del año resplandece en el cielo despejado de Galicia
- Alerta ecológica en Ons: el ave símbolo de las Illas Atlánticas, al borde de la extinción