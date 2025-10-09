Sanidade se muestra dispuesta a facilitar los datos de los cribados de cáncer: "No tenemos nada que ocultar"

La Consellería de Sanidade está dispuesta a facilitar al Consejo Interterritorial de Sanidad los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. Así lo aseguró este jueves su responsable, Antonio Gómez Caamaño, quién aseguró que en la comunidad "no tenemos nada que ocultar".

Galicia no ha recibido aún la petición formal de estos, según detalló el conselleiro: "Vamos a esperar y ver qué datos quieren, para qué los quieren y cómo los van a utilizar". Fue este miércoles cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba que iba a reclamar a las comunidades la información sobre "todos" los programas de cribado que realizan para hacer un "seguimiento exhaustivo" de su desarrollo y "reforzar la vigilancia" en todo el país.

El Ministerio pide esta información después de que se hiciesen públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Una situación que, en palabras de García, se debe a "falta de control" y "falta de seguimiento".

Aunque Caamaño recordó que la competencia en cuanto a cribados es "exclusivamente autonómica", se mostró dispuesto a colaborar, ya que, tal y como remarcó, "Galicia no tiene nada que ocultar". "Al contrario, tiene mucho de lo que presumir", manifestó.